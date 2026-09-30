Fostul premier Marcel Ciolacu îi indică lui Nicuşor Dan cu cine trebuie să stea de vorbă după ce pică la vot Guvernul Mureșan

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, este de părere că Guvernul Mureşan nu va întruni numărul necesar de voturi pentru învestire şi consideră că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar trebui să fie primul lider cu care preşedintele României să discute în vederea desemnării unui nou premier.

Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

Declaraţia a fost făcută miercuri, la finalul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Buzău.

„Cu certitudine, azi nu vom avea guvern. Nu poţi să construieşti un guvern certându-te cu toată lumea, înjurând pe toată lumea", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat pe cine crede că va desemna şeful statului dacă Guvernul Mureşan nu va trece de votul Parlamentului, Ciolacu a indicat numele lui Grindeanu, lăsând însă deschisă posibilitatea ca acesta să propună o altă persoană, scrie News.

„Din punctul meu de vedere, primul om cu care trebuie să stea de vorbă (Nicuşor Dan - n.r.) este Sorin Grindeanu. Dacă preşedintele PSD va refuza să fie desemnat sau va veni cu o propunere din interiorul partidului sau o persoană agreată atât de preşedinte, cât şi de domnia sa, este decizia lui Sorin Grindeanu şi a preşedintelui", a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele CJ Buzău a susţinut că, în evaluarea sa, mandatul politic pentru această poziţie îi revine lui Grindeanu.

„În acest moment, mandatul de a fi prim-ministru e dat către Sorin Grindeanu", a afirmat el.

Ciolacu nu a avansat un termen precis pentru instalarea unui nou executiv. El a insistat, în schimb, asupra necesităţii depăşirii blocajului politic, inclusiv din perspectiva negocierilor pentru următorul exerciţiu financiar european.

„Negocierile cu noul exerciţiu financiar, nu poţi să te joci. Cei care merg la negocieri trebuie să aibă o legitimitate", a spus preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.