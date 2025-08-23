Mai mulți muncitori români și din Nepal, angajați ai unei fabrici de mobilă din Baia Mare, s-au bătut vineri seara în unitatea de producție.

A fost scandal monstru între muncitorii români și cei nepalezi dintr-o fabrică de mobilă din Baia Mare.

Un conflict spontan între lucrători a degenerat după ce un nepalez ar fi refuzat să îi dea unui coleg o cutie cu aracet, iar conflictul a antrenat mai mulți muncitori.

Agenții de pază au intervenit rapid și au solicitat ajutorul poliției.

”Echipajele Poliției de la ordine publică au fost sesizate de o firmă de pază despre faptul că la o societate comercială din Baia Mare a izbucnit un conflict spontan între mai mulți angajați. La fața locului polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea liniștii și ordinii publice”, potrivit poliției, scrie VasileDale.ro