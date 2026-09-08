 Adolescentă de 14 ani, bătută de o vecină chiar în curtea casei. Tatăl a lovit-o și el, motivând că e „o lecție de viață” | adevarul.ro
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Adolescentă de 14 ani, bătută de o vecină chiar în curtea casei. Tatăl a lovit-o și el, motivând că e „o lecție de viață”

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O fată de 14 ani a fost bătută de o vecină chiar în curtea casei, în timp ce tatăl adolescentei asista la agresiune și, ulterior, a lovit-o și el. Întregul conflict a fost surprins de o cameră de supraveghere. Incidentul șocant s-a produs într-o comună din județul Iași.

O fată de 14 ani a fost bătută de tatăl ei și de o vecină.
O fată de 14 ani a fost bătută de tatăl ei și de o vecină. Foto: Facebook/Știri de top

Scandalul ar fi pornit după ce adolescenta ar fi plecat de acasă împreună cu fiica vecinei, ambele fără să anunțe.

În imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum vecina intră în curtea adolescentei, o pune la pământ și o lovește în repetate rânduri. La agresiune asistă și cele două fiice minore ale femeii.

„Eu te omor, îți arăt că te omor? Fă, te omor!”, se aude femeia în timpul agresiunii, conform Știrilor Pro TV.

Mama fetei este plecată de aproape șase ani în străinătate

Mama adolescentei este plecată la muncă în străinătate de aproape șase ani și spune că se întoarce acasă pentru a-și lua copiii. Femeia susține că fata de 14 ani și fratele ei, în vârstă de 13 ani, ar fi fost supuși unor comportamente abuzive din partea tatălui.

„Eu atât vreau, să îmi iau copiii de acolo. Nu ai dreptul să intri în proprietatea cuiva, să bați un minor, în primul rând. Nu am mai putut să mai stau cu el pentru că bea, erau scandal și bătăi, exact cum se comporta cu copiii”, a declarat mama victimei.

Femeia spune că a fost nevoită să plece la muncă în străinătate și că nu și-a putut lua copiii cu ea fără acordul tatălui.

Tatăl spune că a crezut că vecina îi va da fetei „o lecție de viață”

Tatăl adolescentei susține că fata ar fi plecat de acasă împreună cu fiica vecinei, iar aceasta ar fi fost motivul conflictului.

Bărbatul spune că nu s-ar fi așteptat ca situația să degenereze și că, inițial, a considerat că vecina urma doar să o certe pe adolescentă.

„Mi-a fugit de acasă, am adus-o cu Poliția într-o noapte, cu fata ei, de la asta s-a supărat. (...) Am zis că na, e o lecție de viață, să o prindă, să o smocăie oleacă”, a declarat tatăl.

Întrebat de reporter dacă nu i-a fost milă de fată în timp ce era bătută, bărbatul a răspuns: „Ba da, cum să nu? Dar dacă nu înțelege nici cu vorba bună”.

În imaginile de pe camera de supraveghere, tatăl apare și el în timp ce o bate pe adolescentă. Confruntat cu aceste imagini, bărbatul a susținut că doar a tras-o și că nu ar fi lovit-o.

Întrebat dacă regretă ceva, acesta a răspuns: „Da! Că i-am crescut 6 ani”.

Copiii au fost luați din grija tatălui

După intervenția autorităților, fata de 14 ani și fratele ei de 13 ani au fost luați din grija tatălui și se află acum în îngrijirea unei rude, în urma unei decizii a reprezentanților Protecției Copilului.

O verișoară a adolescentei susține că tatăl ar fi fost influențat de vecină să participe la agresiune.

„Să îți vezi fata la pământ, lovită, bătută de o străină și tu să stai să te uiți la ea. Atât tupeu a avut doamna, încât a putut să intre în curtea verișoarei mele, să o bată acolo”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate. 

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii din Iași s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal în urma incidentului.

„Polițiștii s-au sesizat din oficiu. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și violență în familie”, a declarat Mădălin Țăranu, comisar-șef în cadrul IPJ Iași.

Potrivit autorităților, tatăl fetei nu are un loc de muncă stabil și ar fi consumator de alcool.

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