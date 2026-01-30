Bătaie cu obiecte contondente pe o stradă din Brăila. Cinci persoane, arestate preventiv

Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, după o altercație violentă petrecută pe o stradă din municipiul Brăila, în care au fost folosite obiecte contondente. Incidentul a avut loc în luna ianuarie, iar măsura arestării a fost dispusă la solicitarea procurorilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a anunțat, vineri, că procurorul de caz a cerut, în data de 29 ianuarie 2026, judecătorului de drepturi și libertăți luarea măsurii arestării preventive față de cinci persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Altercație în plină zi, într-o zonă circulată

Potrivit comunicatului transmis de Parchet, faptele s-au produs în data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 13:30, într-o zonă frecventată din municipiu.

„În urma administrării probatoriului, s-a stabilit că, la data de 15.01.2026, în jurul orei 13:30, în prezenţa mai multor persoane, în timp ce se aflau la intersecţia str. Unirii – str. Anastasie Simu din municipiul Brăila, cei cinci inculpaţi au participat la o altercaţie publică, unde au fost întrebuinţate violenţe fizice între participanţi, inclusiv prin folosirea unor obiecte contondente”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, potrivit Agerpres.

Procurorii precizează că fiecare dintre cei implicați a avut un rol activ în conflict, contribuind direct la producerea faptelor. „Împrejurare în care fiecare dintre ei a contribuit prin acte de executare, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică”, se mai arată în comunicat.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

Solicitarea Parchetului a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brăila, care a dispus arestarea preventivă a celor cinci persoane pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29 ianuarie 2026.

Ancheta în acest caz a fost desfășurată cu sprijinul Poliției Municipiului Brăila – Biroul Investigații Criminale, cercetările urmând să continue pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc incidentul.