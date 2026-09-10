 RO-Alert în nordul județului Tulcea. Două F-18 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian | adevarul.ro
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RO-Alert în nordul județului Tulcea. Două F-18 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea spațiului aerian

Război în Ucraina
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Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi după-amiază, pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, aceștia fiind avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi după-amiază, pentru nordul județului Tulcea.
Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi după-amiază, pentru nordul județului Tulcea. Foto: Shutterstock

UPDATE 16.40 MApN: două F-18 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizare

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, joi, în jurul orei 15.00, sistemul său de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei României cu Ucraina, în zona Insulei Șerpilor.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar în jurul orei 15.50 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

RO-Alert în nordul județului Tulcea

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea, avertizarea este valabilă pentru o perioadă estimată de 90 de minute. Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de adăpost, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert și să evite deplasările pe durata avertizării.

Nordul județului Tulcea se află în apropierea frontierei cu Ucraina. În contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene, autoritățile române au transmis în repetate rânduri astfel de avertizări, existând riscul ca drone sau fragmente ale acestora să ajungă pe teritoriul României.

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