Alertă de drone la granița României: avioane de luptă F-18, ridicate de la sol. Locuitorii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 17 octombrie, un mesaj RO-Alert, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană care se deplasa pe teritoriul Ucrainei, în direcția graniței cu România. Două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol.

Alertă de drone în România Foto: Foto: arhivă, adevărul Foto: arhivă, adevărul

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat, în cursul nopții, o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, îndreptându-se spre frontiera României, la nord de localitatea Plauru, județul Tulcea.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea.

Astfel, la ora 01.54, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, avertizând populația cu privire la posibilele riscuri generate de situația de la graniță.

MApN: Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata monitorizării țintei aeriene, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.30, la aproximativ 36 de minute de la transmiterea mesajului RO-Alert.

Incidentul s-a produs în apropierea localității Plauru, situată pe malul românesc al Dunării, în vecinătatea frontierei cu Ucraina.