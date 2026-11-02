Atenționare MAE pentru românii care merg în Belgia. Protestele ar putea afecta transportul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni, 2 noiembrie, cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia că marţi sunt anunţate ample mişcări de protest care ar putea afecta traficul în Bruxelles, în special în cartierul european şi în zona Gare du Nord.

Foto: AFP

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles +32(0)23475338, +32(0)23441658, +32(0)23436935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pot apela telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Bruxelles: +32(0)497428663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet bruxelles.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De ce protestează belgienii

Luna trecută, câteva sute de persoane, majoritatea tineri, au participat la o manifestaţie în centrul Bruxellesului, care a degenerat în confruntări cu forţele de ordine, pe fondul nemulţumirilor legate de creşterea costurilor educaţiei şi de reformele universitare.

Grupurile studenţeşti belgiene contestă măsurile despre care susţin că vor face învăţământul superior mai puţin accesibil.

Protestele au fost inspirate parţial de manifestaţiile antiguvernamentale din Franţa.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a condamnat violenţele, afirmând într-un mesaj publicat pe platforma X că „ceea ce se întâmplă la Bruxelles nu mai este un simplu protest”.

Oficialul a avertizat că autorităţile vor utiliza „toate mijloacele necesare pentru restabilirea ordinii în faţa manifestanţilor violenţi”.

O altă manifestaţie a avut loc în oraşul Liege, din estul Belgiei, unde studenţii au protestat şi la începutul lunii octombrie din cauza creşterii cheltuielilor pentru educaţie şi a dificultăţilor de acces la materialele de studiu în sistemul de învăţământ francofon.

Protestele din Belgia au loc în contextul extinderii mişcărilor de contestare socială în Europa. În Franţa, manifestaţiile au început luna trecută din cauza finanţării insuficiente a educaţiei şi a condiţiilor precare din şcoli, transformându-se ulterior într-o mişcare mai amplă împotriva inegalităţilor, reducerii cheltuielilor publice şi creşterii costului vieţii.