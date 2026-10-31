 Grupări asociate islamului politic încearcă să preia controlul asupra protestelor din Europa. Ce au descoperit serviciile europene | adevarul.ro
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Grupări asociate islamului politic încearcă să preia controlul asupra protestelor din Europa. Ce au descoperit serviciile europene

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O rețea internațională asociată islamului politic ar încerca să profite de nemulțumirile sociale și de protestele izbucnite în mai multe țări europene pentru a-și extinde influența și a promova anumite obiective politice, potrivit evaluărilor serviciilor europene de securitate.

Distrugerile provocate de protestele din Italia
Italia investighează posibile legături între proteste și rețele asociate islamului politic Foto: AFP

Din Franța și Spania până în Olanda și, mai nou, în Italia, anchetatorii urmăresc modul în care anumite organizații încearcă să se infiltreze în mișcări de protest spontane, să capitalizeze nemulțumirea publică și să o canalizeze către obiective politice, scrie La Repubblica.

Youssef Siher, cercetătorul în vârstă de 30 de ani reținut la Milano după manifestațiile violente din 17 octombrie și eliberat ulterior, ar putea reprezenta una dintre verigile italiene ale acestei strategii.

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Aceasta este cea mai sensibilă direcție a anchetei desfășurate de structura italiană responsabilă de poliția preventivă. Totodată, este și cea care generează cele mai aprinse controverse.

Unii politicieni l-au prezentat pe Siher drept creierul revoltelor care au zguduit Milano și alte orașe italiene. Cronologia evenimentelor nu susține însă această versiune: protestele au izbucnit independent de el, fără o conducere identificabilă, și mobilizaseră deja mii de tineri înainte ca cercetătorul să încerce să preia controlul asupra mișcării. Această distincție reprezintă punctul de plecare al anchetei.

Pe 17 octombrie, mii de tineri au ieșit în stradă în mai multe orașe din Italia, în urma unei mobilizări care a început pe rețelele sociale, prin intermediul unor conturi anonime, al unor afișe digitale și al apelurilor la acțiune distribuite pe Instagram și Telegram. Modelul prezintă asemănări puternice cu evenimentele din Ceuta, enclava spaniolă din Maroc, unde mesajele distribuite online au contribuit la declanșarea protestelor de stradă.

Proteste în Italia
Foto: AFP

Specialiștii serviciilor de informații italiene încearcă să stabilească dacă cineva a amplificat în mod artificial apelurile la protest. Până în prezent, însă, nu au identificat nici vreo organizație capabilă să coordoneze manifestațiile, nici dovezi că Siher ar fi fost cel care le-a organizat.

Povestea cercetătorului începe, în mare parte, după izbucnirea protestelor. În vârstă de 30 de ani, cu experiență în studiul islamului politic și un istoric îndelungat de implicare în activism, acesta ar fi încercat să profite de amploarea manifestațiilor și să le transforme într-o mișcare organizată.

Prin intermediul rețelelor sociale, a construit o rețea de contacte, a promovat noi adunări și a încercat să imprime o direcție politică unei mișcări de protest care, până atunci, nu avusese una.

Procurorii din Milano îl acuză că a creat, în doar câteva zile, un grup cu „o agendă subversivă clară”. Siher este cercetat pentru instigare la comiterea de infracțiuni, glorificarea faptelor penale și organizarea de acțiuni violente.

Distrugerile provocate de protestele din Italia
Foto: AFP
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Ancheta din Italia capătă o dimensiune europeană

În acest punct, investigația italiană capătă o dimensiune europeană.

Serviciile de securitate monitorizează de multă vreme evoluția anumitor rețele asociate islamului politic, un ansamblu foarte eterogen de organizații, asociații și mișcări care urmăresc obiective diferite.

Unele grupări consideră mișcările de protest din Europa o oportunitate de a-și extinde baza de susținători, de a contesta politicile occidentale și de a construi noi forme de influență. Din această perspectivă, internetul nu este doar un mijloc de răspândire a propagandei.

Acesta poate deveni un instrument prin care sunt identificate protestele deja existente, sunt contactate persoane dispuse să se mobilizeze și sunt făcute încercări de orientare a acțiunilor acestora.

Grupări cu obiective diferite

Subiectul este extrem de sensibil. Reprezentanți ai dreptei politice încearcă să pună semnul egal între islamul politic și terorism, respectiv între activismul pro-palestinian și Hamas. Aceste echivalări nu sunt însă justificate, deoarece ignoră existența unei mișcări mult mai ample, cu caracter democratic și legitim.

Acest lucru nu exclude însă posibilitatea ca, în interiorul acestei mișcări, să activeze grupări cu obiective diferite. După perioada radicalizării online, internetul poate funcționa nu doar ca platformă de propagandă, ci și ca mijloc de identificare a protestelor spontane, de atragere a persoanelor dispuse să participe la confruntări și de orientare a acțiunilor acestora în stradă.

În cazul lui Siher, anchetatorii se concentrează asupra rețelei sale de contacte. Procurorii îl descriu drept o „figură importantă în mișcarea activistă pro-palestiniană” și atrag atenția asupra legăturilor sale cu cercuri de activiști radicali.

Structura italiană responsabilă de poliția preventivă reconstituie interacțiunile sale de pe rețelele sociale, relațiile politice, modul în care au fost create canalele folosite pentru promovarea manifestațiilor și eventualele surse de finanțare.

Obiectivul este de a stabili cine a contribuit la dezvoltarea campaniei de propagandă și dacă încercarea de a transforma o revoltă spontană într-o organizație permanentă a beneficiat de sprijin extern.

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O altă direcție a anchetei duce la Genova, unde unitatea de informații a poliției Digos investighează posibile legături cu persoane implicate în dosarul privind presupusa finanțare a organizației Hamas, anchetă care a dus la arestarea lui Mohammad Hannoun.

Siher nu este cercetat în acest dosar, însă se știe că a avut contacte cu unele dintre persoanele vizate de investigație. Anchetatorii trebuie să stabilească acum natura acestor relații și dacă ele au vreo relevanță pentru anchetă.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a atras atenția și asupra asociației Alba Nascente, înființată de cercetător. Deși organizația declara că luptă împotriva islamofobiei, aceasta ar fi exprimat opinii „foarte apropiate de cele ale Frăției Musulmane”.

Frăția Musulmană este o mișcare islamistă transnațională fondată în Egipt, prezentă și în dezbaterea politică europeană prin intermediul unei varietăți de organizații și rețele.

Anchetatorii verifică traseul banilor

Aceasta este sarcina anchetatorilor în etapa actuală: să reconstituie relațiile lui Siher, să verifice eventualele fluxuri de bani și să identifice legăturile cu organizații care activează în afara Italiei.

Cercetătorul ar fi putut încerca să se impună drept reprezentantul italian al unei strategii mai ample. La fel de posibil este însă să fi acționat pe cont propriu, încercând să profite de o mișcare de protest care izbucnise deja.

Mai presus de toate, un lucru rămâne esențial: identificarea celor care au încercat să preia controlul asupra revoltei după 17 octombrie nu înseamnă același lucru cu descoperirea celor care au declanșat-o.

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