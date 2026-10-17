Valul de proteste din Franța se extinde, după mai bine de trei săptămâni de manifestații ale elevilor. Sindicatele și cetățenii nemulțumiți de creșterea costului vieții se alătură mișcării, în timp ce autoritățile se pregătesc pentru noi tensiuni.

Protestul elevilor din Franța Foto: Profimedia

UPDATE 15.15 Poliția: Nu dăm înapoi

Într-o postare pe X, poliția din Paris declară: „Nu cedăm în fața huliganilor și a celor care vin să atace forțele de ordine.”

Aceștia îi acuză pe „individii ostili” că vizează poliția, adăugând că agenții le fac față „cu curaj și profesionalism”.

Un videoclip distribuit împreună cu postarea arată protestatari care aruncă cu pietre în timp ce polițiștii în echipament de masă intervin în forță.

UPDATE 15.00 Lacrimogene folosite și la Strasbourg, în timp ce protestele se intensifică

Forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene în Strasbourg. Autoritățile confirmă că utilizarea gazelor lacrimogene s-a extins și în alte orașe mari, precum Paris și Marseille, pe măsură ce tensiunile escaladează la nivel național.

UPDATE 14.25 Peste 100 de rețineri și aproape 33.000 de participanți

Ministerul francez de Interne raportează că au fost înregistrate 140 de acțiuni separate și aproape 33.000 de participanți la nivel național, soldate cu 166 de rețineri până în prezent.

Oficialii acuză mobilizarea masivă a unor elemente de extremă stângă și a unor indivizi cu fețele acoperite, care provoacă violențe țintite în orașe precum Paris, Marseille, Rennes, Toulouse și Angers. Se vorbește despre tentative de jaf, atacuri asupra poliției, incendii, vandalism instituțional și distrugerea unui comisariat în Marseille.

Poliția a acționat „rapid și decisiv” și avertizează că riscul ca manifestațiile să degenereze suplimentar în cursul după-amiezii este foarte ridicat.

UPDATE 14.10 Sute de elevi s-au adunat la Gara de Nord

Câteva sute de protestatari, în majoritate elevi și liceeni care declară că s-au săturat de un deceniu de președinție a lui Emmanuel Macron, au ajuns în zona Gării de Nord din Paris. În tot orașul există grupuri mici de manifestanți care încearcă să ridice baricade.

UPDATE 14.00 Noi tiruri cu gaze lacrimogene în Paris

În Piața Republicii din Paris se aud bubuiturile grenadelor lacrimogene trase de forțele de ordine. Manifestanții ripostează însă prin huiduieli și refuză să se disperseze. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împiedica protestatarii să se suie pe statuia înaltă de 25 de metri din piață. Manifestanții scandează lozinci vehemente împotriva extremei drepte și cer demisia președintelui Macron.

Protestele violente s-au extins și în Marseille (al doilea cel mai mare oraș din Franța), unde au apărut imagini cu nori de fum, gaze lacrimogene și manifestanți îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite, în conflict direct cu poliția.

Manifestanți din întreaga Franță au făcut apel la organizarea unor proteste de stradă sâmbătă, împotriva creșterii costului vieții, alăturându-se nemulțumirilor elevilor de liceu privind condițiile din sistemul de învățământ, după mai bine de trei săptămâni de blocaje ale școlilor.

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Sâmbătă dimineață, două marșuri neautorizate din Paris au fost dispersate de poliție. O primă adunare sindicală de aproximativ o sută de persoane s-a format în apropierea gării Gare du Nord înainte de a se îndrepta spre Rue du Faubourg Saint-Denis, scrie Le Figaro.

În cartierul Gare de l'Est, peste o sută de persoane parțial mascate și-au croit drum pe străzi. La diferite intersecții, ofițeri din cadrul BRAV-M (Brigada de Intervenție Rapidă) au blocat unele pasaje pentru a dirija marșul. Un al doilea marș, compus din aproximativ o sută de elevi de liceu, a început pe Rue de Rennes.

Până la ora 11:00, sâmbătă dimineață, fuseseră efectuate 61 de arestări și 589 de controale preventive.

Mobilizarea de sâmbătă vine în urma apelurilor lansate pe rețelele sociale pentru relansarea mișcării „vestelor galbene”, apărută în 2018 ca reacție la nedreptățile sociale. Grupurile de elevi care protestează de la mijlocul lunii septembrie și-au îndemnat susținătorii să se alăture manifestațiilor.

Patruzeci de arestări au fost deja efectuate la Paris, potrivit prefecturii poliției.

„În cadrul operațiunii de securitate desfășurate în zona metropolitană pariziană, până la ora 9:30 dimineața, fuseseră deja efectuate 40 de arestări, în principal pentru port de arme interzise sau echipament de protecție”, a indicat prefectura poliției din Paris pe X, difuzând imagini ale confiscărilor.

CGT, unul dintre principalele sindicate din Franța, susține, de asemenea, protestele și cere „salarii și pensii mai mari, prețuri mai mici și protejarea serviciilor publice care răspund nevoilor oamenilor”.

O demonstrație este așteptată la ora 14:00 la Bordeaux.

În Lyon, afaceriștii din centrul orașului și-au astupat ferestrele cu panouri de lemn pentru a preveni deteriorarea acestora după demonstrația de marți, care a fost marcată de numeroase incidente.

Sediile CNEWS au fost vizate de protestatari în această dimineață: 21 de arestări

Sediile canalului de televiziune CNEWS au fost vizate în această dimineață de protestatari, așa cum se arată într-un videoclip distribuit de Paris Match pe rețelele de socializare. Mai multe redacții, descrise drept „canale de propagandă inamică”, au fost vizate în mod explicit în grupurile de discuții online organizate de protestatari pe 17 octombrie.

În jurul orei 7.00 dimineața, aproximativ o sută de „persoane cu cagule” au blocat accesul în parcarea din fața clădirii situate în vestul capitalei, care găzduiește și redacția Europe 1, a precizat sursa.

Protestatarii au aruncat proiectile și au spart geamuri. Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat, de asemenea, bariere răsturnate. În urma intervenției poliției, 21 de persoane au fost arestate, potrivit sediului poliției din Paris.

Macron face apel la calm, pe fondul temerilor privind violențele

Președintele Emmanuel Macron a făcut vineri apel la calm și la respectarea persoanelor și a bunurilor, în timp ce autoritățile au avertizat asupra unor posibile violențe.

„Există un drept constituțional de a protesta și de a te exprima, iar eu am fost întotdeauna vigilent și atent ca acest drept să fie pe deplin respectat”, a declarat Macron vineri, la Bruxelles.

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„Dar acest drept presupune și respect. Respect față de oameni, respect față de bunuri și, prin urmare, angajamentul de a nu insulta și de a nu distruge”, a adăugat președintele francez.

Macron a calificat drept „inacceptabilă” posibila prezență a unor persoane venite „doar pentru a provoca distrugeri și tulburări”.

Peste 80 de marșuri, așteptate în întreaga Franță

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că sunt așteptate sute de acțiuni de protest și peste 80 de marșuri la nivel național, inclusiv adunări spontane, manifestații de stradă și blocaje.

La Paris, un marș este programat să înceapă la începutul după-amiezii, din Piața Republicii, situată la nord-est de centrul orașului.

Poliția a interzis alte câteva adunări planificate în centrul Parisului. Numeroase stații de metrou au fost închise sâmbătă la solicitarea poliției, inclusiv cele din zona Champs-Élysées și din apropierea palatului prezidențial, a Parlamentului și a clădirilor guvernamentale.

Mii de arestări și sute de răniți în ultimele săptămâni

În ultimele săptămâni, în Franța au avut loc mii de arestări, sute de persoane au fost rănite, iar unele școli au fost incendiate, în condițiile în care începutul noului an școlar a fost marcat de proteste ale elevilor la nivel național, care influențează campania pentru alegerile prezidențiale și atrag atenția internațională.

În rândul protestatarilor, rănile deosebit de grave suferite de unii adolescenți au fost puse pe seama armelor utilizate de poliție pentru controlul mulțimilor.

Laurent Nuñez a suspendat utilizarea unui tip de grenadă asurzitoare de către poliție împotriva tinerilor manifestanți, după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână.

Marți, activista pentru climă și justiție socială Greta Thunberg s-a alăturat elevilor de la un liceu din Saint-Denis, o suburbie a Parisului.