Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie, despre raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale, că documentul este unul politic și că nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri din Camera Deputaților.

„Aici este liderul de grup, Ciprian Șerban, care vă poate spune mai multe. Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic. Puteți spune că este doar un raport al doamnei și al membrilor AUR din comisie, probabil. Așa că acel raport nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri”, a transmis Grindeanu.

Liderul social-democrat a mai spus că nu a citit raportul, însă consideră că românii trebuie să primească explicații privind anularea alegerilor.

„Trebuie explicat de ce s-au anulat alegerile, dar acest lucru trebuie făcut serios, nu făcute rapid, nici măcar din partea Comisiei pentru abuzuri. Este un raport politic, realizat de un partid politic.

Asta nu înseamnă că România și românii nu au nevoie de aceste explicații. Mă aștept ca acest raport să fie, în cele din urmă, prezentat. Am văzut că Administrația Prezidențială și-a asumat acest lucru. Trebuie serios dezbătut, nu ca pe o mișcare politică.”

Ce conține raportul AUR despre anularea alegerilor

AUR a prezentat luni seară propriul raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în care califică hotărârea Curții Constituționale drept „uzurpare de putere” și anunță sesizarea Parchetului General.

Documentul este semnat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și neagă existența unei ingerințe rusești.

Raportul contestă legalitatea deciziei CCR și solicită procurorilor să verifice activitatea mai multor instituții, inclusiv a serviciilor de informații, precum și rolul fostului președinte Klaus Iohannis.

George Simion a justificat publicarea documentului prin faptul că președintele Nicușor Dan nu a prezentat raportul promis și a avertizat că situația s-ar putea repeta în 2028.

Documentul de 432 de pagini nu a fost însă votat de Comisia parlamentară pentru abuzuri, deși poartă antetul acesteia. Autoarea, Laura Gherasim, precizează că raportul este asumat în calitate de președinte al comisiei. În plus, în februarie 2026, membrii comisiei au respins înființarea unei subcomisii de anchetă pe această temă, cu 11 voturi împotrivă și trei pentru.

Laura Gherasim a catalogat anularea alegerilor drept „o lovitură de stat” chiar în ziua deciziei CCR, pe 6 decembrie 2024.