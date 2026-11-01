Revolte violente în cinci țări europene. Polițiști atacați, magazine devastate și sute de arestări. Anchetă pentru tentativă de omor în Franța

Protestele organizate de tineri în mai multe țări europene s-au încheiat cu violențe, confruntări cu poliția și zeci de răniți. În Franța, peste 770 de persoane au fost arestate, după ce manifestanții au aruncat dispozitive incendiare asupra forțelor de ordine. Autoritățile au deschis o anchetă pentru tentativă de omor asupra unui polițist. Incidente grave au fost raportate și în Germania, Portugalia, Albania și Elveția.

Foto: Proteste în Franța/Getty Images

Manifestațiile au fost organizate pe fondul nemulțumirilor legate de sistemul de educație, degradarea serviciilor publice, lipsa perspectivelor pentru tineri, criza locuințelor și creșterea costului vieții.

sursa video: X/Stony

În Franța, aproximativ 320.000 de persoane au ieșit sâmbătă în stradă, în mai multe orașe, printre care Paris, Marsilia, Grenoble, Bordeaux, Lyon și Toulouse. Unii dintre participanți au purtat costume de Halloween, însă, spre finalul manifestațiilor, grupuri de persoane mascate și cu glugi au provocat violențe, potrivit The Guardian.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a descris amploarea incidentelor drept „extraordinară”. Peste 770 de persoane au fost arestate.

La Paris, dispozitive incendiare au fost aruncate asupra unui grup de aproximativ 15 jandarmi și polițiști. Parchetul a deschis o anchetă pentru „tentativă de omor asupra unor persoane învestite cu autoritate publică”.

În urma atacului, au fost raportate inclusiv arsuri de gradul al doilea. Momentul a fost surprins cu telefonul mobil, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale și difuzate de televiziunile franceze.

Foto: Proteste în Franța/Shutertstock

Violențele au fost însă mai puțin grave decât cele din 17 octombrie, când 2.600 de persoane au fost arestate, iar până la 3.000 de magazine au fost jefuite, într-una dintre cele mai grave nopți de tulburări urbane din istoria recentă a Franței.

Peste 100 de polițiști răniți în Germania

În Germania, protestele au degenerat în violențe în mai multe orașe. La Frankfurt, persoane mascate au vandalizat 17 magazine, dintre care cinci au fost jefuite, și au atacat polițiștii cu diverse obiecte, inclusiv bombe incendiare.

Berlin: 273 de poliţişti au fost răniţi de 1 Mai

Peste 100 de polițiști au fost răniți în confruntări, iar 54 de suspecți, cu vârste între 13 și 29 de ani, au fost arestați. În oraș au fost mobilizați aproximativ 1.300 de agenți.

Peste 100.000 de persoane au participat la manifestații în mai mult de 30 de orașe germane, sub sloganul campaniei „Gen Z regelt” („Generația Z rezolvă”), prin care tinerii au cerut îmbunătățirea sistemului de educație și reducerea costului vieții.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a cerut sancțiuni severe pentru cei implicați în violențe.

„Cei care au provocat violențe și au participat la jafuri vor fi identificați și trași la răspundere”, a declarat oficialul, care a făcut referire la grupurile violente de stânga și la persoane din comunitatea migranților.

La rândul său, ministrul de Interne al landului Hessa, Roman Poseck, s-a declarat șocat de amploarea incidentelor. Violențe au fost raportate și la Köln, unde poliția a folosit tunuri cu apă, precum și la Berlin, unde manifestanții au atacat forțele de ordine cu sticle și artificii.

Organizatorii campaniei „Gen Z regelt” s-au delimitat de actele de violență.

Protestatarii evacuați cu forța în Portugalia

În Portugalia, polițiștii antirevoltă au intervenit duminică dimineața, în jurul orei 4:30, pentru a evacua tabăra instalată de manifestanți în Piața Rossio din Lisabona.

Mii de persoane protestaseră sâmbătă față de criza locuințelor și au ocupat ulterior piața. Manifestanții cer guvernului minoritar de centru-dreapta să retragă un proiect de lege care facilitează evacuarea chiriașilor și elimină plafonarea chiriilor pentru contractele noi.

O altă tabără de protestatari, amenajată în Porto, a fost, de asemenea, evacuată cu forța.

Violențe și în Albania și Elveția

În Albania, protestele antiguvernamentale din capitala Tirana s-au încheiat cu atacuri asupra forțelor de ordine. Manifestanții au aruncat cu pietre și dispozitive incendiare în polițiști și au incendiat coșuri de gunoi, cerând demisia premierului Edi Rama, pe fondul acuzațiilor de corupție.

Ministerul de Interne anunțase că 350 de persoane au fost rănite în timpul protestelor, dintre care 200 de polițiști. De asemenea, 269 de minori au fost arestați.

Incidente violente au avut loc și în Elveția, la Zürich și Basel, unde sute de persoane au participat la manifestații neautorizate sub sloganul „Și noi ne-am săturat, Elveția”.

La Zürich, poliția a folosit tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa manifestanții care atacau forțele de ordine cu artificii, sticle și pietre. O mașină de patrulare a fost avariată, iar mai multe coșuri de gunoi și biciclete electrice au fost incendiate.

La Basel, aproximativ 150 de persoane s-au adunat în centrul orașului. Au fost sparte vitrine, clădiri au fost vandalizate cu graffiti, iar coșuri de gunoi și biciclete au fost incendiate. Incidente au fost raportate și la Geneva.