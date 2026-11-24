Şeful Executivului a participat marţi, 24 noiembrie, la evenimentul de lansare a raportului "Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook", realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, şi HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

Luca Niculescu a apreciat analiza realizată de Enrico Letta și de autorii raportului, pe care a descris-o drept una „onestă, foarte serioasă și extrem de utilă”, subliniind importanța unei dezbateri despre viitorul economic al țării, în perspectiva anului 2035.

„Întrebarea raportului este orientată către viitor: din ce va trăi România în 2035?”, a afirmat premierul, arătând că România trebuie să treacă la un nou model de dezvoltare, întrucât cel care a susținut creșterea economică din ultimele decenii și-a atins limitele.

Luca Niculescu a amintit că, în ultimii 25 de ani, România a crescut de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor, fiind statul care a recuperat cel mai rapid decalajul dintre țările care au aderat la Uniunea Europeană începând cu 2004.

„Modelul care ne-a adus însă aici s-a epuizat. Raportul o arată prin două clasamente. Nu o să citesc prea multe cifre pentru că vei veni tu, Enrico, apoi cu întreg raportul, dar sunt câteva cifre care m-au marcat. De exemplu, la complexitatea exporturilor suntem pe locul 29 din 130 de economii. La competitivitate suntem pe locul 61 din 70, penultimii din Uniunea Europeană. Știm să producem lucruri sofisticate, însă reușim să le complicăm pe cele simple”, a spus premierul.

Cu toate acestea, raportul evidențiază vulnerabilități importante în domeniul competitivității, al finanțării companiilor, al digitalizării serviciilor publice și al politicilor energetice.

În intervenția sa, premierul a evidențiat trei provocări relevante pentru economia românească: nivelul redus al capitalului de risc investit în companii, contrastul dintre infrastructura performantă de internet și digitalizarea insuficientă a administrației publice, precum și costurile ridicate ale măsurilor generale de plafonare a prețurilor la energie.

Totodată, acesta a atras atenția asupra instabilității guvernamentale, raportul indicând existența a 11 prim-miniștri în ultimii zece ani, aspect care evidențiază dificultatea menținerii unor politici publice coerente pe termen lung.

Măsuri pentru creșterea competitivității

Premierul a precizat că o parte dintre recomandările raportului se regăsesc deja în programul de guvernare. Printre acestea se numără simplificarea administrației publice și accelerarea debirocratizării, reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2031, trecerea de la plafonări generale la forme de sprijin energetic țintite, dezvoltarea învățământului dual în concordanță cu investițiile regionale și creșterea finanțării cercetării către 1% din PIB în 2030.

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În ceea ce privește accesul companiilor la finanțare, Luca Niculescu a anunțat că, din ianuarie, vor fi lansate conturile de economii și investiții, iar capitalul Băncii de Investiții și Dezvoltare va fi majorat cu un miliard de euro.

„Vrem ca economiile românilor să finanțeze firme românești”, a subliniat premierul.

Comitet pentru Competitivitatea României și un pact național

Unul dintre angajamentele prezentate de șeful Guvernului vizează elaborarea unei strategii naționale de competitivitate până în 2035, cu un calendar care să permită adoptarea unei prime versiuni în șase luni și a formei finale în douăsprezece luni.

În acest sens, premierul a anunțat că poartă discuții preliminare pentru înființarea unui Comitet pentru Competitivitatea României, din care să facă parte economiști independenți, reprezentanți ai Consiliului Fiscal, ai Băncii Naționale și ai Administrației Prezidențiale.

Potrivit acestuia, strategia trebuie să beneficieze de susținere politică și socială largă, astfel încât obiectivele asumate să fie continuate și de viitoarele guverne. În acest scop, premierul a propus includerea țintelor de competitivitate în Planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru perioada 2028–2034 și încheierea unui pact pentru competitivitate între partide, patronate și sindicate.

Luca Niculescu a mai indicat trei direcții de acțiune care pot fi implementate fără a aștepta finalizarea strategiei: consolidarea rolului Consiliului Fiscal, introducerea unui mecanism de predare-primire între miniștri, axat pe continuitatea deciziilor și politicilor publice, și limitarea modificărilor Codului fiscal prin ordonanțe de urgență în 2027.

Aderarea la zona euro, un obiectiv pentru 2035

Un alt subiect abordat în cadrul evenimentului a fost perspectiva aderării României la zona euro. Raportul propune anul 2035 ca orizont pentru acest obiectiv, iar premierul a declarat că susține această direcție.

Acesta a precizat că principala contribuție a Guvernului este menținerea traiectoriei fiscale convenite cu Comisia Europeană până în 2031, ceea ce ar putea permite României să îndeplinească din nou criteriile de aderare la începutul deceniului următor. De asemenea, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Administrația Prezidențială sau Banca Națională în elaborarea unei noi foi de parcurs.

În finalul intervenției, premierul a reafirmat angajamentul României față de proiectul european și față de aprofundarea pieței unice, inclusiv în domeniile capitalului, energiei și cunoașterii.

„Locul României este în Europa. Prosperitatea noastră se construiește în Europa. Nu există altă cale”, a transmis Luca Niculescu.

În încheiere, premierul a subliniat că principala provocare a României nu este lipsa documentelor strategice, ci transpunerea acestora în măsuri concrete și rezultate: „România nu duce lipsă de strategii. În general, are nevoie de acțiune. Și aici se vor concentra eforturile noastre.”