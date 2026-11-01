 Halloween cu cocktailuri Molotov și sute de arestări. Noapte de violențe în Europa | adevarul.ro
search
Duminică, 1 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Halloween cu cocktailuri Molotov și sute de arestări. Noapte de violențe în Europa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Noaptea de Halloween s-a încheiat cu violențe în mai multe orașe europene. În Franța, aproximativ 320.000 de oameni au manifestat împotriva scumpirilor, iar poliția a arestat 565 de persoane. În Germania, manifestațiile organizate de tineri sub sloganul „Gen Z regelt!” s-au încheiat cu jafuri, incendieri și confruntări cu forțele de ordine.

Halloween cu măști, proteste și violențe în Europa
Halloween cu măști, proteste și violențe în Europa Foto: Getty Images

Franța: 320.000 de manifestanți și 565 de arestări

Franța a fost una dintre principalele scene ale protestelor de Halloween. Aproximativ 320.000 de persoane au ieșit sâmbătă, 31 octombrie, în stradă, în cadrul celei de-a treia serii consecutive de manifestații, potrivit Ministerului de Interne. La Paris au participat aproximativ 70.000 de oameni.

Protestatarii au denunțat creșterea costului vieții, inegalitățile sociale și deteriorarea serviciilor publice. La manifestații au participat elevi, studenți, sindicate și membri ai mișcării „Vestele galbene”, nemulțumiți de politicile guvernului condus de Emmanuel Macron.

Atmosfera a fost inițial pașnică, iar unii participanți au venit costumați de Halloween. Au putut fi văzuți oameni îmbrăcați în personaje de film sau purtând măști și pancarte cu mesaje ironice, potrivit The Guardian.

Situația s-a schimbat însă spre seară, când grupuri de persoane mascate au provocat incidente în Paris, Marsilia, Lyon și Toulouse. În capitală, mai mulți protestatari îmbrăcați în negru au folosit ciocane pentru a desprinde dale de pavaj, pe care le-au aruncat în direcția polițiștilor. Cel puțin un dispozitiv incendiar a fost lansat asupra forțelor de ordine.

Un polițist a fost lovit cu un cocktail Molotov, incident descris de ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, drept o „tentativă de omor”.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, grenade asurzitoare și bastoane pentru a dispersa grupurile violente. La Lyon au fost folosite gaze lacrimogene, iar la Toulouse forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă.

Bilanțul anunțat de Ministerul de Interne a fost de 565 de persoane arestate în întreaga țară. La Paris, patru polițiști și un jandarm au fost răniți.

Pentru prevenirea incidentelor, autoritățile mobilizaseră aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi. Protestele au loc la două săptămâni după manifestațiile din 17 octombrie, care au degenerat în violențe și jafuri în mai multe orașe franceze.

Elevii și studenții au anunțat noi blocaje în licee și universități, urmând să participe și la manifestația națională convocată de sindicate pentru 5 noiembrie.

Germania: Generația Z a protestat în 34 de orașe. Magazine jefuite și baricade incendiate

În Germania, zeci de mii de tineri au participat la manifestații organizate de gruparea „Gen Z regelt!”, al cărei nume poate fi tradus prin „Generația Z rezolvă!”.

Protestele au avut loc în 34 de orașe, inclusiv Berlin, Frankfurt și München. Participanții au cerut investiții mai mari în educație, îmbunătățirea serviciilor medicale, protejarea mediului și măsuri pentru reducerea costului vieții. De asemenea, tinerii s-au declarat împotriva revenirii serviciului militar obligatoriu.

Proteste violente ale extremei drepte la Haga. Manifestanţii au aruncat cu torţe şi fumigene, poliţia a răspuns cu tunuri cu apă

La Frankfurt, cel puțin două magazine au fost jefuite, iar alte spații comerciale au fost avariate. Martori citați de Reuters au relatat că poliția a încercat să restabilească ordinea în timp ce protestatarii aruncau cu obiecte și dispozitive incendiare în direcția forțelor de intervenție.

La Hamburg au fost incendiate baricade, iar în Berlin manifestanții au aruncat cu sticle și ouă în polițiști. În Köln, forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, după ce manifestanții au aruncat cu artificii și alte obiecte.

Incidente au fost raportate și în alte orașe, iar mai mulți polițiști au fost răniți. Forțele de ordine au recurs inclusiv la spray-uri cu piper și tunuri cu apă.

Potrivit Reuters, participarea a fost sub așteptările inițiale ale organizatorilor. Aceștia estimaseră aproximativ 160.000 de participanți, însă prezența raportată de poliție în Frankfurt, München și Berlin a fost de aproximativ 18.000 de persoane.

Organizatorii au susținut că manifestațiile trebuie să rămână pașnice și s-au delimitat de actele de violență.

Roma: petreceri în liceele ocupate și locații ținute secrete

În Roma, Halloween-ul a fost marcat de petreceri organizate de elevi în școlile ocupate, dar și de evenimente cu locații secrete. Conducerile instituțiilor de învățământ și autoritățile au urmărit cu atenție situația, din cauza riscului de pătrundere a unor persoane din exterior și de producere a unor pagube.

Franța în flăcări: elevi mascați incendiază școli și îi stropesc pe profesori cu benzină. Protestele ar fi fost infiltrate de grupări anarhiste

La liceul Mamiani, ocupat de elevi începând cu 27 octombrie, colectivul studențesc a anunțat că nu va organiza nicio petrecere în seara de Halloween și că instituția va rămâne închisă pentru persoanele din exterior. Elevii le-au transmis celor care intenționau să vină că nu li se va permite accesul.

În schimb, la liceul Argan a fost pregătită o petrecere în costume, cu concursuri și confruntări de freestyle. Accesul persoanelor din exterior urma să fie permis numai pe baza unui act de identitate sau a unui abonament pentru transportul public.

O altă petrecere, cu locație secretă, a fost organizată de elevi de la patru licee care nu sunt ocupate: Virgilio, Visconti, Manara și Morgagni. Participanții au fost îndemnați să vină costumați, sub mesajul „Nu dormi, dansează pe dezastru”.

În cartierul San Lorenzo a fost organizată și o paradă stradală, urmată de o petrecere la care au participat activiști universitari și reprezentanți ai Coordonării Studențești Autonome din Roma.

Organizatorii au transmis că evenimentele reprezintă și o pregătire pentru noi acțiuni de protest: „Să ne pregătim pentru încă o săptămână de luptă. Avem chef să ne distrăm și să ne luăm străzile înapoi”.

Proteste și în Albania. Tineri mascați au aruncat cu sticle incendiare în polițiști

Manifestații antiguvernamentale au avut loc și în capitala Albaniei, Tirana, unde protestatarii au cerut din nou demisia premierului Edi Rama.

Adunarea a început pașnic, în fața Ministerului Educației, însă ulterior zeci de tineri mascați au început să arunce cu dale de pavaj și sticle incendiare în polițiști. De asemenea, au incendiat pubele de gunoi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
VIDEO | Povestea primei ferme de măgărițe din România înființată de un deputat PSD. Cu cât se vinde un litru din laptele considerat elixir pentru bolile de plămâni
gandul.ro
image
Bulgaria, în fața unui vot decisiv! Președinția se dispută în turul 2, pe fondul unei crize politice fără precedent
mediafax.ro
image
„I-am zis să nu vină la Craiova!“. Tatăl lui Răzvan Sava rupe tăcerea despre situația fiului său la Universitatea: adevărul despre cele 2,5 milioane de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ministrul Muncii a făcut anunțul despre indexarea pensiilor și ajutoarele pentru pensionari: „Nu vreau să vând iluzii”
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
ADIO! La 31 de ani, s-a retras din națională, enervat de decizia selecționerului: ”Șoc”
digisport.ro
image
Ministrul Muncii spune care e suma minimă de care o familie cu doi copii are nevoie pentru un trai decent. Despre câți bani este vorba
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Judeţul în care ninge fără oprire de ieri. Meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăţi
observatornews.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
cancan.ro
image
De ce au scăzut pensiile celor cu grupe la recalculare? Expert: Noua lege a comis o eroare fundamentală
newsweek.ro
image
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Românul care a alergat 225 de kilometri timp de 30 de ore. Competiția în care nu există o linie de sosire obișnuită
fanatik.ro
image
Alertă de atac terorist la Moscova. Americanii i-au informat pe ruși că este vizat un palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski VIDEO
ziare.com
image
Jose Mourinho, tranșant: ”Avem Balonul de Aur în fiecare an, dar cel mai bun jucător din istoria Mondialului e unul singur”
digisport.ro
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul Monicăi Anghel de la munte. E amplasat într-un loc idilic, în mijlocul naturii. Artista l-a cumpărat cu fonduri europene. Este de vis! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii vor putea plăti cu cardul și în caz de blackout. Va fi introdus un sistem offline
mediaflux.ro
image
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Heidi Klum a dat clasă tuturor și de Halloween 2026. Costumul în care abia putea fi recunoscută a avut un detaliu foarte personal
actualitate.net
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
click.ro
image
Horoscop noiembrie 2026. Taurii își întâlnesc marea dragoste, Săgetătorii află informații neașteptate, Capricornii și-ar putea găsi un loc de muncă mai bun
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei

OK! Magazine

image
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii