Noaptea de Halloween s-a încheiat cu violențe în mai multe orașe europene. În Franța, aproximativ 320.000 de oameni au manifestat împotriva scumpirilor, iar poliția a arestat 565 de persoane. În Germania, manifestațiile organizate de tineri sub sloganul „Gen Z regelt!” s-au încheiat cu jafuri, incendieri și confruntări cu forțele de ordine.

Halloween cu măști, proteste și violențe în Europa Foto: Getty Images

Franța: 320.000 de manifestanți și 565 de arestări

Franța a fost una dintre principalele scene ale protestelor de Halloween. Aproximativ 320.000 de persoane au ieșit sâmbătă, 31 octombrie, în stradă, în cadrul celei de-a treia serii consecutive de manifestații, potrivit Ministerului de Interne. La Paris au participat aproximativ 70.000 de oameni.

Protestatarii au denunțat creșterea costului vieții, inegalitățile sociale și deteriorarea serviciilor publice. La manifestații au participat elevi, studenți, sindicate și membri ai mișcării „Vestele galbene”, nemulțumiți de politicile guvernului condus de Emmanuel Macron.

Atmosfera a fost inițial pașnică, iar unii participanți au venit costumați de Halloween. Au putut fi văzuți oameni îmbrăcați în personaje de film sau purtând măști și pancarte cu mesaje ironice, potrivit The Guardian.

Situația s-a schimbat însă spre seară, când grupuri de persoane mascate au provocat incidente în Paris, Marsilia, Lyon și Toulouse. În capitală, mai mulți protestatari îmbrăcați în negru au folosit ciocane pentru a desprinde dale de pavaj, pe care le-au aruncat în direcția polițiștilor. Cel puțin un dispozitiv incendiar a fost lansat asupra forțelor de ordine.

Un polițist a fost lovit cu un cocktail Molotov, incident descris de ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, drept o „tentativă de omor”.

Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, grenade asurzitoare și bastoane pentru a dispersa grupurile violente. La Lyon au fost folosite gaze lacrimogene, iar la Toulouse forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă.

Bilanțul anunțat de Ministerul de Interne a fost de 565 de persoane arestate în întreaga țară. La Paris, patru polițiști și un jandarm au fost răniți.

Pentru prevenirea incidentelor, autoritățile mobilizaseră aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi. Protestele au loc la două săptămâni după manifestațiile din 17 octombrie, care au degenerat în violențe și jafuri în mai multe orașe franceze.

Elevii și studenții au anunțat noi blocaje în licee și universități, urmând să participe și la manifestația națională convocată de sindicate pentru 5 noiembrie.

Germania: Generația Z a protestat în 34 de orașe. Magazine jefuite și baricade incendiate

În Germania, zeci de mii de tineri au participat la manifestații organizate de gruparea „Gen Z regelt!”, al cărei nume poate fi tradus prin „Generația Z rezolvă!”.

Protestele au avut loc în 34 de orașe, inclusiv Berlin, Frankfurt și München. Participanții au cerut investiții mai mari în educație, îmbunătățirea serviciilor medicale, protejarea mediului și măsuri pentru reducerea costului vieții. De asemenea, tinerii s-au declarat împotriva revenirii serviciului militar obligatoriu.

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La Frankfurt, cel puțin două magazine au fost jefuite, iar alte spații comerciale au fost avariate. Martori citați de Reuters au relatat că poliția a încercat să restabilească ordinea în timp ce protestatarii aruncau cu obiecte și dispozitive incendiare în direcția forțelor de intervenție.

La Hamburg au fost incendiate baricade, iar în Berlin manifestanții au aruncat cu sticle și ouă în polițiști. În Köln, forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, după ce manifestanții au aruncat cu artificii și alte obiecte.

Incidente au fost raportate și în alte orașe, iar mai mulți polițiști au fost răniți. Forțele de ordine au recurs inclusiv la spray-uri cu piper și tunuri cu apă.

Potrivit Reuters, participarea a fost sub așteptările inițiale ale organizatorilor. Aceștia estimaseră aproximativ 160.000 de participanți, însă prezența raportată de poliție în Frankfurt, München și Berlin a fost de aproximativ 18.000 de persoane.

Organizatorii au susținut că manifestațiile trebuie să rămână pașnice și s-au delimitat de actele de violență.

Roma: petreceri în liceele ocupate și locații ținute secrete

În Roma, Halloween-ul a fost marcat de petreceri organizate de elevi în școlile ocupate, dar și de evenimente cu locații secrete. Conducerile instituțiilor de învățământ și autoritățile au urmărit cu atenție situația, din cauza riscului de pătrundere a unor persoane din exterior și de producere a unor pagube.

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La liceul Mamiani, ocupat de elevi începând cu 27 octombrie, colectivul studențesc a anunțat că nu va organiza nicio petrecere în seara de Halloween și că instituția va rămâne închisă pentru persoanele din exterior. Elevii le-au transmis celor care intenționau să vină că nu li se va permite accesul.

În schimb, la liceul Argan a fost pregătită o petrecere în costume, cu concursuri și confruntări de freestyle. Accesul persoanelor din exterior urma să fie permis numai pe baza unui act de identitate sau a unui abonament pentru transportul public.

O altă petrecere, cu locație secretă, a fost organizată de elevi de la patru licee care nu sunt ocupate: Virgilio, Visconti, Manara și Morgagni. Participanții au fost îndemnați să vină costumați, sub mesajul „Nu dormi, dansează pe dezastru”.

În cartierul San Lorenzo a fost organizată și o paradă stradală, urmată de o petrecere la care au participat activiști universitari și reprezentanți ai Coordonării Studențești Autonome din Roma.

Organizatorii au transmis că evenimentele reprezintă și o pregătire pentru noi acțiuni de protest: „Să ne pregătim pentru încă o săptămână de luptă. Avem chef să ne distrăm și să ne luăm străzile înapoi”.

Proteste și în Albania. Tineri mascați au aruncat cu sticle incendiare în polițiști

Manifestații antiguvernamentale au avut loc și în capitala Albaniei, Tirana, unde protestatarii au cerut din nou demisia premierului Edi Rama.

Adunarea a început pașnic, în fața Ministerului Educației, însă ulterior zeci de tineri mascați au început să arunce cu dale de pavaj și sticle incendiare în polițiști. De asemenea, au incendiat pubele de gunoi.