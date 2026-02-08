search
Duminică, 8 Februarie 2026
Fosta judecătoare CSM Andrea Chiș contestă raportul Inspecției Judiciare privind documentarul Recorder: Nelegal, incomplet și părtinitor

0
0
Publicat:

O fostă membră a CSM, Andrea Chiș, contestă raportul Inspecției Judiciare privind documentarul Recorder și atrage atenția asupra unor nereguli în modul în care au fost analizate schimbările completurilor de judecată la Curtea de Apel București.

Andrea Chiș FOTO: Facebook
Andrea Chiș FOTO: Facebook

Fosta judecătoare și profesoară de drept la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Andrea Chiș, cataloghează raportul drept nelegal și manipulator. 

Fosta membră CSM contestă însă raportul din mai multe motive. În primul rând, legalitatea documentului: acesta nu este semnat de niciun inspector judiciar, ci doar de inspectorul-șef, care poate doar să verifice, avizeze și confirme rapoartele întocmite de inspectorii judiciari, nu să le întocmească personal.

„Raportul este nelegal, nefiind semnat de niciun inspector, ci doar de inspectorul-șef, care pare să-l fi întocmit singur, pentru că, în dreptul semnăturii sale, nu scrie avizare, aspect semnalat de un membru al Secției pentru judecători în ședința din 5 februarie 2026 (minutul 39 și urm.), fiind și unul dintre motivele de nelegalitate pentru care doi membri au respins adoptarea raportului”, a scris Andrea Chiș, pe Facebook.

De asemenea, inspectorul șef și-a exprimat anterior opinia despre subiect într-un interviu acordat juridice.ro pe 13 ianuarie 2026, înainte de întocmirea raportului din 26 ianuarie 2026, ceea ce, în opinia Andrea Chiș, constituie un conflict de interese.

„Pentru că și-a exprimat părerea anterior întocmirii vreunui raport, inspectorul-șef s-a pus singur într-o situație de conflict de interese. Tot ce a făcut ulterior a fost să confirme ceea ce a afirmat fără nicio verificare, întregul raport fiind biasat din mai multe perspective”, scrie fosta judecătoare.

Chiș contestă și conținutul raportului: acesta a analizat doar patru dosare, fără să verifice întregul context al modificărilor completurilor de judecată și fără a evalua caracterul sistemic al problemelor. „Se susține că nu există nereguli, fără nicio verificare în acest sens”, afirmă fosta membră CSM.

Fosta judecătoare mai atrage atenția că raportul cuprinde greșeli și inadvertențe față de hotărârile de colegiu anexate și că inspectorul șef a adăugat motive justificative care nu se regăsesc în documentele oficiale.

De asemenea, raportul nu explică de ce sunt considerate „cauze obiective” anumite modificări în completuri sau de ce delegările judecătorilor nu sunt prelungite, aspecte ce afectează continuitatea proceselor.

„Nu se cercetează de ce un judecător este mutat de la o secție penală la alta în vederea echilibrării volumului de muncă, în loc să se dea mai multe dosare secției mai puțin încărcate sau de ce judecătorul nu-și putea continua dosarele în condițiile în care a rămas la aceeași instanță și nu și-a schimbat specializarea.  Se invocă, în cazul Vanghelie, faptul că dosarul era prescris la momentul înregistrării apelului (2021), fiind prescris încă din anul 2017, omițându-se faptul că prescripția nu era previzibilă la momentul acela și încă mult timp după, pentru că ea a fost constatată în baza unor hotărâri ulterioare ale CCR și ale ÎCCJ (pronunțate în instrumente de unificare a jurisprudenței). Acesta a și fost motivul pentru care prescripția nu a fost constatată timp de 4 ani, decizia din apel fiind pronunțată abia în 2025”, susține Andrea Chiș.

Concluziile Inspecției Judiciare după documentarul Recorder

Inspecția Judiciară a concluzionat, într-un raport publicat recent, că niciuna dintre acuzațiile formulate în documentarul „Justiție capturată”, despre presupuse influențe asupra soluțiilor pronunțate în dosare de corupție, nu se confirmă.

Inspecția Judiciară a arătat că documentarul vizează aspecte considerate relevante pentru funcționarea sistemului judiciar, atât din perspectiva instanțelor, cât și a parchetelor, și se concentrează asupra modului în care este prezentată activitatea Curții de Apel București și a conducerii acesteia, într-o cheie negativă.

Verificările Inspecției Judiciare au fost declanșate în urma apariției documentarului, care semnala posibile influențe exercitate de persoane cu funcții de conducere din justiție asupra practicii instanțelor în dosare cu impact public. Potrivit instituției, întrucât unele dintre aspectele prezentate au mai fost analizate în trecut, Inspecția Judiciară a demarat activități de verificare limitate la elementele considerate relevante și neexaminate până la acel moment.

„Verificările exhaustive efectuate nu confirmă în niciun fel susținerile formulate în materialul de presă potrivit cărora, la nivelul Curții de Apel București, ar fi existat un mecanism de influențare a soluțiilor pronunțate în dosare de corupție prin modificarea compunerii completurilor de judecată”, se arată în raportul semnat de inspectorul-șef Roxana Ioana Petcu.

