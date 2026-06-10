Ce capabilități are drona navală care a participat la salvarea echipajului unui Apache doborât în Strâmtoarea Ormuz

Cei doi membri ai echipajului elicopterului Apache care s-a prăbușit luni, 8 iunie, în apropierea Strâmtorii Ormuz au fost salvați de o dronă navală americană, au confirmat oficiali ai SUA. Este pentru prima dată când armata americană anunță public folosirea unui astfel de vehicul într-o operațiune de salvare.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că cei doi militari „au fost salvați în siguranță în aproximativ două ore și se află în stare stabilă” după ce elicopterul lor de tip AH-64 Apache s-a prăbușit „în apropierea coastelor Omanului, în timp ce patrula apele regionale”, scrie BBC.

Cei doi membri ai echipajului au fost salvați de o dronă navală fără echipaj de tip Corsair, operată de Task Force 59, a declarat căpitanul Marinei SUA, Timothy Hawkins.

Unitatea, cu baza în Bahrain, este specializată în utilizarea sistemelor autonome pentru misiuni de securitate maritimă în Orientul Mijlociu.

Potrivit producătorului său, compania Saronic Technologies, drona Corsair, cu o lungime de aproximativ 7,3 metri, are un design asemănător unei bărci rapide.

Vehiculul poate transporta până la 453 de kilograme pe o distanță de peste 1.850 de kilometri și poate atinge o viteză maximă de 35 de noduri (aproximativ 65 km/h).

În decembrie 2025, Marina SUA a acordat companiei texane un contract de producție în valoare de 392 de milioane de dolari pentru nave maritime autonome Corsair.

Hawkins a precizat că Task Force 59 a început să utilizeze aceste drone în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii martie.

El a declarat pentru Associated Press că ambarcațiunea fără echipaj i-a localizat pe cei doi militari după ce aceștia petrecuseră aproximativ două ore în apă.

În comunicatul publicat marți, CENTCOM a precizat că membrii echipajului au fost salvați la ora 19:33 EDT (23:33 GMT) luni.

„Operațiunile de salvare au fost conduse de Comandamentul Central al Forțelor Navale ale SUA și de Divizia 82 Aeropurtată, cu sprijinul unităților Forțelor Aeriene și Marinei SUA, inclusiv al Task Force 59 din cadrul Flotei a 5-a a SUA”, a transmis CENTCOM.

Amintim că luni, 8 iunie, un elicopter american de atac Apache s-a prăbușit în Strâmtoarea Ormuz. Informația a fost publicată inițial de New York Times, care a citat două persoane informate despre incident, scrie Agerpres.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că piloții „sunt bine”.

Echipajul elicopterului a fost salvat de o dronă navală americană și ulterior evacuat cu un elicopter.

Cei doi piloți au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale. Incidentul reprezintă prima pierdere a unui Apache de la începutul conflictului cu Iranul, iar la momentul respectiv nu era clar care va fi răspunsul militar al SUA.