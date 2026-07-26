 Primele imagini din timpul misiunii F-16 de doborâre a celei de-a treia drone. Cronologia intervenției | adevarul.ro
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Primele imagini din timpul misiunii F-16 de doborâre a celei de-a treia drone. Cronologia intervenției

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Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică o cronologie a misiunii în care un pilot român a doborât, de la bordul unui F-16, o altă dronă deasupra Mării Negre. Este a treia zi consecutivă în care aviația militară română neutralizează ținte care au încălcat neautorizat spațiul aerian național.

MApN a publicat imagini din timpul misiunii F-16 de doborâre a celei de-a treia drone
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MApN a publicat imagini din timpul misiunii F-16 de doborâre a celei de-a treia drone

Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu Forțele Aeriene Române, a făcut publice imagini din timpul intervenției aeriene desfășurate duminică de piloții români. Misiunea a vizat neutralizarea celei de-a treia drone rusești care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României în doar 48 de ore.

Reperat, identificat, angajat și neutralizat! Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene Române.

Cronologia misiunii de duminică

09:29 – În urma atacurilor executate duminică, 26 iulie, de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 25 km sud-est de Sulina.

09:32 – Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au deolat de urgență pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind emis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea.

10:08 – Drona a pătruns în spațiul aerian național

10:13 – La doar cinci minute de la pătrundere, una dintre aeronavele F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina.

Anchetă penală privind proveniența dronelor doborâte

Două ambarcațiuni ale Gărzii de Coastă caută în zonă fragmentele din dronă și din racheta interceptoare, a mai precizat MApN.

În paralel, militarii au continuat și duminică operațiunea de căutare a resturilor rezultate în urma misiunii din 25 iulie, când un alt F-16 a doborât o dronă la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită și greu accesibilă.

Până în prezent, echipele de la sol și cele care survolează zona nu au găsit fragmente, iar căutările vor continua luni, 27 iulie.

Investigațiile judiciare privind cele trei incidente sunt gestionate de unități ale Parchetului. 

În ceea ce privește drona doborâtă pe 24 iulie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a stabilit că aparatul era de tip Shahed.

Anchetele privind incidentele din 25 și 26 iulie sunt desfășurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

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