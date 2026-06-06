search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Femeie ofițer din Forțele Navale Române, rănită grav de o dronă V-BAT în timpul unui exercițiu în SUA. Cazul, investigat de MApN

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O femeie din Forțele Navale Române a fost rănită grav în timpul unui exercițiu de instruire cu o dronă V-BAT, produsă de compania americană Shield AI.

Dronă V-BAT FOTO: X
Dronă V-BAT FOTO: X

Incidentul a avut loc pe 12 mai, pe o ambarcațiune aflată în largul coastelor statului Texas, iar mâna acesteia a fost prinsă în elicea dronei, scrie Reuters.  

Femeia, ofițer din Forțele Navale Române, și-a pierdut două degete, iar un al treilea i-a fost fracturat, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din România.

Incidentul, care nu fusese relatat anterior, are loc în contextul în care Shield AI încearcă să depășească ani de probleme tehnice și îngrijorări legate de siguranța dronei V-BAT, potrivit unor foști angajați, directori din industrie și investitori, precum și în urma analizării unei plângeri depuse de un avertizor de integritate, a unui proces privind un mediu de lucru ostil și a unor prezentări ale companiei.

Reuters scrie că drona V-BAT s-a prăbușit de peste 50 de ori în ultimele 18 luni, că mai mulți angajați care au ridicat probleme de siguranță au fost concediați și că un avion Cessna, la bordul căruia se aflau un angajat Shield AI și copilul acestuia, a fost nevoit să facă o manevră de evitare pentru a nu intra în coliziune în aer cu o dronă V-BAT.

Shield AI ar fi ascuns, de asemenea, deficiențe tehnice ale dronei V-BAT, care costă aproximativ un milion de dolari, pentru a obține contracte militare, potrivit unei plângeri depuse în luna mai la Biroul Judecătorilor de Drept Administrativ din cadrul Departamentului american al Muncii.

Shield AI a preluat drona V-BAT, destinată utilizărilor militare, după ce a cumpărat compania Martin UAV în 2021. Într-un comunicat transmis agenției, Shield AI a afirmat că are un istoric solid în materie de siguranță și a apărat performanțele dronelor sale, susținând că „incidentele operaționale sunt comune” pentru o dronă precum V-BAT.

"V-BAT rămâne una dintre cele mai testate operațional aeronave VTOL aflate în serviciu în prezent", a transmis compania, adăugând că drona a acumulat 18.000 de ore de zbor din 2019.

Shield AI a susținut că incidentul din 12 mai a fost cauzat de "încălcarea procedurilor de siguranță stabilite, nu de un defect al produsului", fără a preciza despre ce încălcare ar fi fost vorba.

Ministerul român al Apărării a transmis că investighează incidentul și că este prematur să fie trase concluzii privind responsabilitatea sau dacă accidentul putea fi prevenit.

Reprezentanta Forțelor Navale Române, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost supusă unor operații pentru reatașarea degetelor pe 12 și 16 mai, la University Medical Center New Orleans. Starea ei s-a deteriorat ulterior, iar femeia a fost transferată la Walter Reed National Military Medical Center din Maryland, unde se afla și la 25 mai, potrivit ministerului, care nu a oferit alte detalii medicale.

Forțele Navale Române, care au semnat anul trecut un acord de 30 de milioane de dolari cu Shield AI pentru drone V-BAT, au precizat că respectivul contract rămâne în vigoare.

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din martie, condusă împreună cu JPMorgan, a devenit una dintre cele mai importante mize ale Silicon Valley în domeniul tehnologiei de apărare. Compania se prezintă drept un furnizor-cheie de drone și software autonom pentru reînarmarea Pentagonului, în contextul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu și al tensiunilor tot mai mari cu China în privința Taiwanului.

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din martie, condusă împreună cu JPMorgan, a devenit una dintre cele mai importante mize ale Silicon Valley în domeniul tehnologiei de apărare. Compania se prezintă drept un furnizor-cheie de drone și software autonom pentru reînarmarea Pentagonului, în contextul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu și al tensiunilor tot mai mari cu China în privința Taiwanului.

Și alte startupuri din domeniul dronelor au întâmpinat dificultăți în încercarea de a trimite rapid pe câmpul de luptă tehnologii aflate încă în dezvoltare. Reuters a relatat anterior că și alte companii de drone au avut probleme după prăbușiri, iar o serie de teste ale Marinei americane cu nave autonome au eșuat după ce ambarcațiuni fără echipaj s-au lovit între ele.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Dan Petrescu se află în continuare în Italia! Ce se întâmplă cu antrenorul român
fanatik.ro
image
Doi experți militari au numit vinovații pentru drona din Ucraina explodată în Portul Constanța
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
digisport.ro
image
Români infractori în Canada. Aproape 50 au fost arestați într-un dosar privind „turismul infracțional”
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
fanatik.ro
image
Misterul clădirilor fantomă dintr-o stațiune uitată a României. Primăria a luat o măsură radicală împotriva unui investitor american
ziare.com
image
Dan Petrescu e în Italia
digisport.ro
image
Grasu XXL și Laura Andreșan, din nou împreună după divorț. Cum au apărut la aniversarea fiicei lor, Maria
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 6-7 iunie 2026! Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
Harriet Sperling și Peter Phillips la Royal Ascot 2025, The SunNews Licensing, Foto Profimedia (1) jpg
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”

OK! Magazine

image
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații