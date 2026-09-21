Ucraina își mută petrolul în Ungaria. Naftogaz își va construi depozite peste graniță, pentru a le proteja de atacurile Rusiei

Compania energetică ucraineană de stat Naftogaz a semnat un memorandum cu grupul petrolier ungar MOL pentru construirea unor rezervoare de petrol pe teritoriul Ungariei, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Naftogaz își va construi depozite petroliere în Ungaria Foto: Itar-Tass

Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, relatează EFE, citată de Agerpres.

Sergii Fedorenko, directorul general al Naftogaz, a explicat că proiectul este necesar „în contextul atacurilor ruseşti constante asupra infrastructurii noastre petroliere”, subliniind că situația impune „diversificarea rutelor de aprovizionare şi crearea de capacităţi suplimentare de stocare în afara zonei de atacuri”.

Rezervoarele vor fi amplasate în zona de frontieră, astfel încât transportul petrolului către Ucraina să poată fi realizat rapid și în condiții de siguranță.

Acordul a fost semnat în timpul summitului Inițiativei pentru Integrare Carpatică, găzduit vineri în Ucraina de președintele Volodimir Zelenski.

Deși chestiunea minorității maghiare din Transcarpatia a creat, în ultimii ani, tensiuni în relațiile dintre Kiev și Budapesta, cooperarea bilaterală a fost relansată după schimbarea guvernului de la Budapesta, în urma alegerilor din aprilie, când fostul premier Viktor Orban - - cunoscut pentru relațiile apropiate cu Rusia – a pierdut în fața actualului prim-ministru, Peter Magyar.