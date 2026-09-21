Messi a înscris golul 20 pentru Inter Miami în acest sezon și a făcut o donație de 2,6 milioane de euro

Nu e zi în care presa internațională să nu scrie de Lionel Messi. Argentinianul nu numai că a marcat cel de-al 20-lea gol al său în acest sezon pentru Inter Miami, ci a făcut și o donație de 2,6 milioane de euro unui ridicarea unui centru medical în Barcelona.

Messi s-a implicat în numeroase activități în scop caritabil Foto: EPAImages

Lionel Messi a înscris din nou pentru Inter Miami, însă golul său n-a fost îndeajuns pentru ca formația lui din Major League Soccer să obțină cele trei puncte în meciul disputat pe teren propriu, cu San Diego FC. Confruntarea s-a încheiat nedecis, 2-2.

Și aceasta fiindcă Anders Dreyer a adus un punct echipei vizitatoare cu cel de-al doilea său gol marcat cu opt minute înainte de final. Danezul a deschis scorul în minutul 12, recuperând o minge de la Jeppe Tverskov, care la rândul său a fost coautor la ambele goluri ale echipei San Diego FC.

Messi, care a reușit cel de-al 100-lea său gol pentru Miami în victoria de miercuri împotriva formației Cruz Azul în Campeones Cup, a egalat 12 minute mai târziu, din lovitură liberă. Luis Suarez a dus-o pe Inter Miami în avantaj (2-1) după 74 de minute de joc, reușind să înscrie dintr-o poziție dificilă.

Dar Dreyer a dejucat jocul la ofsaid al celor de la Inter Miami și a închis tabela. Acesta este cel de-al patrulea egal consecutiv în Major League Soccer pentru echipa din Florida.

Messi este ambasador UNICEF

Pe de altă parte, presa a relatat că fundaţia lui Leo Messi a donat 2,6 milioane de euro pentru construirea unui centru medical dedicat tratării cazurilor de cancer la copii, în Barcelona.

Ambasador emblematic al UNICEF, argentinianul a contribuit constant la sprijinirea copiilor şi adolescenţilor aflaţi în situaţii dificile. Leo Messi s-a implicat în acțiuni caritabile menite să ajute copiii vulnerabili, un angajament care izvorăște, în parte, din problemele de sănătate cu care s-a confruntat el însuși în copilărie.

În martie 2010, Leo a fost numit Ambasador al Bunăvoinței UNICEF. Imediat după numire, a călătorit în Haiti alături de UNICEF pentru a atrage atenția opiniei publice asupra situației dificile a copiilor din această țară în urma cutremurului.

Pe lângă activitatea sa alături de UNICEF, Leo a fondat propria organizație caritabilă, Fundația Leo Messi, care investește în servicii de sănătate pentru a îmbunătăți viața copiilor. Acesta a sprijinit eforturile de combatere a pandemiei de COVID-19, promovând măsuri de prevenție și mesaje de strângere de fonduri pentru a susține planul de răspuns în situații de urgență al UNICEF.

Prin intermediul fundaţiei sale, pe care a înfiinţat-o pe când avea 20 de ani, el a donat 2,6 milioane de euro pentru construirea unui centru destinat copiilor bolnavi de cancer în Barcelona (Centrul de Oncologie Pediatrică SJD). Construit cu aproape 30 de milioane de euro, acesta va putea primi nu mai puţin de 400 de pacienţi pe an.