Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
Ucraina are o dronă navală capabilă să lanseze 27 de interceptoare ghidate de AI împotriva dronelor rusești Shahed

Război în Ucraina
Ucraina a prezentat o nouă platformă militară fără pilot care combină războiul naval cu apărarea antiaeriană: o dronă maritimă capabilă să transporte și să lanseze 27 de interceptoare aeriene controlate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Dona navală ce lansează interceptori de drone controlați dw AI/FOTO:X
Sistemul, testat pe fluviul Nipru, a fost dezvoltat de compania ucraineană MAC HUB în colaborare cu ramura navală a unității „Legiunea Mării Negre”, parte a serviciului de informații militare al Ucrainei.

Noua platformă, denumită Katran X1.2, funcționează ca o navă fără echipaj care poate lansa roiuri de drone interceptoare destinate distrugerii în aer a dronelor rusești de tip Shahed.

Interceptoare controlate de AI

Potrivit dezvoltatorilor, la bordul dronei maritime au fost montate 27 de interceptoare MAC Dead Fly, dotate cu sisteme de inteligență artificială capabile să identifice autonom țintele.

Dronele pot atinge viteze de până la 380 km/h — considerate suficiente pentru interceptarea dronelor Shahed — iar inginerii lucrează la creșterea vitezei la 450 km/h, la solicitarea armatei ucrainene.

Oficialii ucraineni afirmă că sistemul răspunde unei tactici utilizate frecvent de Rusia, care trimite drone Shahed pe trasee joase de-a lungul râurilor ucrainene, inclusiv către Kiev.

Coordonarea dintre drona navală și interceptoare se realizează printr-un centru mobil de comandă aflat pe uscat, conectat prin sistemul MAC Mission Control, care permite gestionarea în timp real a tuturor platformelor implicate.

O dronă navală multifuncțională

Katran X1.2 are o lungime de nouă metri, este propulsată de un motor de 350 de cai putere și are o autonomie declarată de până la 1.600 de kilometri.

Platforma poate îndeplini mai multe roluri: navă kamikaze, purtător de rachete cu rază scurtă R-73 sau platformă pentru transportul și lansarea dronelor aeriene.

Potrivit publicației Euromaidan Press, modelul X1.2 ar fi fost deja utilizat în operațiuni desfășurate în Marea Neagră în toamna anului trecut.

Unitatea „Legiunea Mării Negre”, care operează sistemul, a revendicat anterior atacuri asupra unor platforme petroliere și de gaze controlate de Rusia în Marea Neagră.

Războiul dronelor continuă să evolueze

Noile dezvoltări reflectă ritmul accelerat al inovației militare în războiul din Ucraina, unde dronele au devenit o componentă centrală a conflictului.

Între 2022 și 2024, campania ucraineană bazată pe drone navale a contribuit semnificativ la reducerea capacităților Flotei ruse din Marea Neagră, potrivit evaluărilor occidentale și ucrainene.

Recent, Ucraina a anunțat și modernizarea avionului An-28 supranumit „Shahed Hunter”, cunoscut pentru doborârea a peste 200 de drone. Aeronava a fost transformată într-o platformă aeriană mobilă de apărare anti-dronă, echipată cu interceptoare P1-Sun.

