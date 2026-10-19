Amenințare cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Elevi și profesori evacuați de urgență

Poliţiştii din Cluj au primit, luni, o ameninţare cu bombă care viza Liceul Teoretic ”Báthory István” din Cluj-Napoca, fiind demarate verificări. Elevii au fost lăsaţi să plece axasă, dar nu s-au identificat elemente care să indice existenţa unui pericol.

Liceul Báthory István din Cluj-Napoca Foto: FOTO/Tompa Reka

Zeci de elevi ai liceului Báthory István din Cluj-Napoca au fost evacuați luni, în jurul amiezii, după ce poliția a fost sesizată de o amenințare cu bomba.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Cluj au ajuns de urgență la fața locului pentru a verifica dacă amenințarea ete reală sau nu, dar potrivit procedurii toată clădirea a fost evacuată.

După mai multe verificări s-a stabilit că alarma a fost falsă.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existenţa unei posibile ameninţări de natură a afecta siguranţa, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existenţa unui pericol”, a transmis IPJ Cluj.

Reprezentanții liceului au declarat pentru Cluj24 că polițiștii s-au prezentat la unitatea de învățământ și au anunțat că a fost o amenințare cu bombă, astfel că s-a dispus evacuarea elevilor și a personalului.

,,Au verificat, dar nu au găsit nimic. Copiii au fost lăsați să plece acasă. Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au spus reprezentanții liceului Báthory István.