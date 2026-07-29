Autoritățile intervin, miercuri, în zona Porții 1 a Portului Constanța, după semnalarea unei amenințări cu bombă. Accesul în perimetrul vizat a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv.

UPDATE 13.10 Apelurile care anunțau amenințarea cu bombă ar fi venit din Ucraina și Polonia

Amenințarea cu bombă din Portul Constanța a fost transmisă prin două apeluri telefonice provenite de pe numere cu prefixe din Ucraina și Polonia. Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, a făcut declarații cu puțin timp în urmă pentru Digi24.

Mesajul primit, scris în limba română, prezintă indicii că ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Miruță a precizat că Portul Constanța nu a fost închis, iar evacuarea a vizat doar anumite clădiri, inclusiv zona Imigrări, în urma deciziilor luate de structurile competente.

„Nu a fost închis portul. Au fost evacuați din niște clădiri, unde colegii de la Serviciul Român de Informații au considerat necesar. Nu tot portul și nu s-a închis portul”, a afirmat ministrul.

Referindu-se la alerta RO-Alert emisă în cursul dimineții în județul Tulcea, Radu Miruță a explicat că aceasta face parte din procedurile obișnuite aplicate atunci când sunt detectate pe radar ținte care se apropie de spațiul aerian românesc, chiar dacă acestea nu îl încalcă. Miruță a avertizat că astfel de situații (n.r. alerte de drone) ar putea continua, având în vedere evoluția conflictului din Ucraina, dar a dat asigurări că România rămâne o țară aflată în timp de pace și că forțele armate sunt pregătite să răspundă oricăror amenințări în limitele atribuțiilor legale.

UPDATE 13.10 IPJ face verificări

Prefectul județului Constanța a revenit asupra declarațiilor sale și afirmă că lumea este în exteriorul clădirii deoarece se fac verificări de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ). După ce se termină verificările de către IPJ, angajații vor reveni în birouri.

UPDATE 12.45 Prefectul: Nu a fost dispusă evacuarea portului

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că apelul la 112 a fost înregistrat la ora 11:26, după ce un angajat al Autorității Navale Române (ANR) a sesizat că pe rețeaua telefonică a instituției a fost recepționat un mesaj audio înregistrat, în limba română, care anunța existența unor bombe în zona Terminalului de Pasageri din Portul Constanța.

Potrivit prefectului, structurile competente desfășoară verificări și monitorizează situația, însă, în acest moment, nu a fost dispusă evacuarea portului. Inițial a fost cerută această măsură, dar s-a revenit asupra deciziei.

Adrian Picoiu a făcut apel la calm și i-a asigurat pe cetățeni că nu există motive de îngrijorare, îndemnând populația să aibă încredere în instituțiile statului.

Alertă cu bombă în Portul Constanța

Potrivit unor surse, pe telefoanele Autorității Navale Române ar fi fost trimise mesaje de amenințare.

Echipele specializate desfășoară verificări pentru a stabili dacă amenințarea este reală și pentru a elimina orice risc pentru populație.

Surse apropiate anchetei susțin că incidentul s-ar fi produs la terminalul de pasageri din incinta Portului Constanța, însă această informație nu a fost confirmată oficial până în acest moment, conform Ziua de Constanța.

Sursa video: amator

Zona este securizată pe durata intervenției. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite perimetrul și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Până în prezent, instituțiile nu au oferit detalii privind natura amenințării sau circumstanțele în care aceasta a fost semnalată.

Conform Antena 3 CNN, alerta ar fi dată din cauza dronelor. Portul Constanța este închis. Astăzi, Ministerul Apărării Naționale anunță că au fost detectate ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza Aeriană Borcea. De asemenea, locuitorii din județul Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

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