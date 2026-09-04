 Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile au demarat o anchetă | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile au demarat o anchetă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un mesaj de amenințare cu bombă primit vineri pe e-mail a vizat clădirea în care funcționează Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile au demarat verificări la fața locului.

Tribunal Vaslui
Amenințarea vizeză clădirea Tribunalului din Vaslui Foto: portal.just.ro

„Am fost sesizaţi cu privire la faptul că o instituţie publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter ameninţător. În urma sesizării, structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei”, au precizat reprezentanţii IPJ Vaslui, printr-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Poliţiştii verifică împrejurările în care a fost transmis mesajul şi colaborează cu celelalte structuri abilitate pentru a stabili dacă există vreun pericol real.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui cu partenerii instituţionali, nu au existat indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, astfel instituţia nu a fost evacuată”, se mai arată în comunicat

Potrivit sursei citate, activitatea Tribunalului Vaslui şi cea a Judecătoriei nu au fost afectate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
digi24.ro
image
Un bărbat a pierdut 21.000 de euro după ce a acceptat un fals interviu de angajare. Cum au acționat hackerii
stirileprotv.ro
image
Grindeanu a făcut anunțul! Decizia luată de PSD / „Românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente!”
gandul.ro
image
EXCLUSIV Petrotel–Lukoil, în fața unei schimbări majore: PLANUL de REORGANIZARE
mediafax.ro
image
Costel Orac vede o favorită certă în derby-ul Dinamo – FCSB: „După mulţi ani se întâmplă asta!” Verdict despre transformarea „câinilor” sub comanda lui Nuno Campos
fanatik.ro
image
Primul test pentru trăinicia unei alianțe PNL-USR. Partidele bat palma pentru alegerile în două funcții-cheie: primăriile din Timișoara și sector 6 SURSE
libertatea.ro
image
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
digisport.ro
image
Cum calmezi rapid pielea după epilare
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Apartament cu 3 camere în București, scos de ANAF la licitație pentru 22.800 de euro. Ce suprafață are
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
cancan.ro
image
Pensie de 1.456 de lei după 35 de ani lucrați. De ce ajung unii pensionari cu pensii atât de mici?
newsweek.ro
image
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
prosport.ro
image
Panouri solare pe balcon, fără instalare complicată: cât costă noul sistem care ajunge în magazine
playtech.ro
image
Preşedintele CS U Craiova dă de pământ cu noile transferuri ale echipei: “Am riscat foarte mult! Nu poţi lăsa echipa în inferioritate aşa”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După scandal, Vali Crețu s-a întâlnit cu Mihai Stoica și s-a terminat!
digisport.ro
image
Controversă la Festivalul de Film de la Veneția. „Wild Horse Nine”, atac fără menajamente la CIA
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila impresionantă a Elenei Merișoreanu din centrul Capitalei. Cireașa de pe tort e dressingul plin de haine și costume populare de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile în 2027. Anunțul zilei: Nici nu se poate negocia așa ceva
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Regulile unei mame pentru fiul ei, la început de școală: „Nu vii la mine cu «mă doare burta»”
click.ro
image
Andreea Tonciu, adevărul despre relația cu nașa ei, Anamaria Prodan. Ce s-a schimbat după divorțul de Reghecampf
click.ro
image
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme. Secretul vedetei: „Nu plec de acasă fără el”
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Este păcat să spălăm duminica? Răspunsul unui preot va surprinde mulți enoriași: „Ideea este foarte simplă”
image
Regulile unei mame pentru fiul ei, la început de școală: „Nu vii la mine cu «mă doare burta»”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta