Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile au demarat o anchetă

Un mesaj de amenințare cu bombă primit vineri pe e-mail a vizat clădirea în care funcționează Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile au demarat verificări la fața locului.

Amenințarea vizeză clădirea Tribunalului din Vaslui Foto: portal.just.ro

„Am fost sesizaţi cu privire la faptul că o instituţie publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter ameninţător. În urma sesizării, structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei”, au precizat reprezentanţii IPJ Vaslui, printr-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Poliţiştii verifică împrejurările în care a fost transmis mesajul şi colaborează cu celelalte structuri abilitate pentru a stabili dacă există vreun pericol real.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui cu partenerii instituţionali, nu au existat indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală, astfel instituţia nu a fost evacuată”, se mai arată în comunicat

Potrivit sursei citate, activitatea Tribunalului Vaslui şi cea a Judecătoriei nu au fost afectate.