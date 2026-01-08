Video Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași: „Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruine”

Autoritățile au fost alertate, joi, după ce pe adresa singurului hotel de 5 stele din Iași a fost primit un email în care se afla o amenințare cu bombă.

Jandarmii și polițiștii ieșeni au intervenit de urgență la Hotel Pleiada, unde o alertă cu bombă este în plină desfășurare, scrie Ziarul de Iași.

Un email trimis hotelului vorbește despre un dispozitiv exploziv cu putere semnificativă, ce poate fi declanșat de la distanță, și care va fi detonat de la distanță dacă se va încerca depistarea lui.

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lasi, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se menționează în mesajul de amenințare transmis.

Persoana care a trimis emailul spune că nu poate fi contactată pe adresa de email de pe care a trimis amenințarea și face amenințări explicite: dacă nu se evacuează tot hotelul, va fi „redus la praf și amintiri”.

În hotel erau cazate în jur de 50 de persoane. Toate au fost evacuate. Reprezentanta hotelului a declarat că hotelul a fost evacuat conform procedurilor, transmite Antena 3.