Amenințare cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Toți pasagerii au fost evacuați

Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău a fost înregistrată în după-amiaza zilei de joi, iar la scurt timp s-au deplasat serviciile specializate pentru a efectua verificările necesare, anunță responsabilii Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

,,Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate”, au precizat angajații structurii menționate.

Totodată, polițiștii de frontieră vin cu recomandări pentru călătorii ,,care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm. Revenim cu detalii”.