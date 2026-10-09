Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a povestit, în cadrul unei emisiuni moderate de Alex Jones, cum au decurs perchezițiile procurorilor DIICOT la locuința familiei, în timpul unei descinderi care a avut loc la ora șase dimineața. Alex Jones este un comentator american cunoscut pentru emisiunile sale politice controversate, teoriile conspirației și platforma media InfoWars.

Pe 21 septembrie, procurorii DIICOT au făcut percheziții în dosarul de înșelăciune în care au fost vizați Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Potrivit anchetatorilor, gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi avut rolul de coordonator.

Discuția a pornit de la evenimentele politice din România, Cristela Georgescu acuzând că decizia de a anula alegerile prezidențiale din 2024 a reprezentat un atac fără precedent la adresa democrației, motivat de poziția pro-pace a soțului său și de refuzul acestuia de a transforma România într-un „detonator” pentru atragerea NATO în conflictul din Ucraina.

„Cred că acel cuvânt care i-a înfuriat și i-a speriat de moarte a fost «pace». Al doilea cuvânt care i-a înfuriat și continuă să-i înfurie, pe lângă «pace», este «Dumnezeu»: credința și familia”, a spus Cristela Georgescu.

Mărturia despre percheziții

Despre dosar, Cristela Georgescu a afirmat că este vorba despre „o persecuție politică și un dosar politic”.

„În primul rând, modul în care autoritățile au ales să acționeze. L-au încadrat într-o categorie de presupuse fapte penale, terorism și criminalitate. În loc să desfășoare o anchetă corectă și discretă, au transformat totul într-un circ mediatic, dacă pot spune așa, și într-o demonstrație de forță.”

În continuare, aceasta a povestit despre ce s-a întâmplat în dimineața în care au avut loc perchezițiile.

„Acum două săptămâni, la ora șase dimineața, era împreună cu fiul nostru cel mare, la antrenamentul de înot al acestuia. Ambii copii ai noștri sunt minori. Au așteptat să termine antrenamentul, apoi au intervenit zeci de polițiști și membri ai trupelor antiteroriste, ca o întreagă armată de oameni, și l-au ridicat în fața fiului nostru minor.

În același timp, eu eram acasă cu celălalt fiu al nostru. Au spart ușa și au intrat peste noi ca niște trupe militare, cu arme grele — tot ce vă puteți imagina. Am crezut că vom fi omorâți. Nu știam că sunt polițiști. La început, am crezut că sunt hoți, spărgători. Apoi mi-am dat seama că era poliția, pentru că au început să mă întrebe dacă avem droguri, arme și bani. Mă întrebam de unde le vin asemenea idei.

Fiul nostru de 14 ani a fost păzit timp de două ore de un militar înarmat cu o armă grea. Tatăl meu, care are aproape 90 de ani și se afla în casă, a fost păzit în același fel, de un militar cu armă.”

Aceasta a adăugat că intervenția autorităților a fost „brutală, inutilă și disproporționată” în raport cu acuzațiile aduse soțului său și a criticat impactul psihologic asupra copiilor, întrebând cine va răspunde pentru trauma la care aceștia ar fi fost supuși și pentru respectarea prezumției de nevinovăție.

Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: „Nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune”

„O Românie în care Călin Georgescu ar fi fost președinte nu ar fi permis asta”

Cristela Georgescu a acuzat că societatea românească trăiește o minciună, iar instituțiile statului exercită o formă mascată de tiranie politică. În plus, ea susține că o Românie condusă de Călin Georgescu nu s-ar fi confruntat niciodată cu abuzuri de putere sau cu acțiuni în forță îndreptate împotriva cetățenilor: „Adevărul este că democrația a murit în România și că tirania devine tot mai puternică în fiecare zi. Dar, pentru că poartă un chip omenesc, chipul unei minciuni, nu o vedem. Minciuna umblă liberă, îmbrăcată în hainele adevărului. O Românie în care Călin Georgescu ar fi fost președinte nu ar fi permis niciodată să se întâmple asemenea lucruri. Înțeleg că suntem cu toții împreună. Vreau ca fiecare să știe că oricine poate ajunge în locul lui, pentru că el este un om obișnuit, venit din rândul oamenilor, care a câștigat alegerile.”

Călin Georgescu, din nou la DIICOT

Călin Georgescu a fost adus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

După perchezițiile din 21 septembrie de la locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri și alte dispozitive electronice, ale căror date sunt analizate în prezența deținătorilor.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro într-o afacere ce presupunea obținerea unui credit extern. Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Pe 7 octombrie, DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.