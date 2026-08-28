Alertă de călătorie pentru românii aflați în Spania. Cod portocaliu de incendii de vegetație în Valencia

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii aflați deja acolo, în tranzit sau care intenționează să călătorească în Spania cu privire la un cod portocaliu de risc de incendii de vegetație emis pentru Comunitatea Valenciană.

În prezent este activ un incendiu de vegetație în zona El Saler. Foto: colaj captură video

Potrivit MAE, în prezent este activ un incendiu de vegetație în zona El Saler, provincia Valencia.

Autoritățile române le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate de incendii sau în cele în care există un risc iminent de izbucnire a unor focare.

Românii sunt sfătuiți să verifice în permanență situația drumurilor prin canalele oficiale ale Direcției Generale de Trafic din Spania și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale. De asemenea, este recomandată consultarea informațiilor publicate de autoritățile spaniole privind situația de urgență.

Unde pot cere ajutor românii

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia:

+34 964 216 171;

+34 964 216 172;

+34 964 203 331;

+34 964 203 234;

+34 962 985 644;

+34 962 985 278;

+34 961 237 364.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, românii au la dispoziție și numărul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă cetățenilor să consulte în permanență informațiile oficiale publicate de autoritățile române și spaniole și să folosească aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări pentru românii aflați în străinătate.