Avertisment MAE pentru românii din Spania: risc maxim de incendii în regiunea Valencia, în ziua eclipsei solare

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află sau călătoresc în Comunitatea Valenciană că, pe 12 august, a fost instituit nivelul maxim de prealertă pentru incendii, în contextul afluxului de oameni așteptat pentru eclipsa totală de Soare.

Decizia autorităților spaniole este motivată de riscul extrem de incendii, în condițiile în care un număr mare de persoane este așteptat să se adune spontan în anumite zone pentru a urmări eclipsa, transmite MAE.

Printre măsurile impuse pentru 12 august se numără interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis, precum și interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere și în cele limitrofe, pe o rază de 500 de metri.

Totodată, autoritățile au decis închiderea mai multor parcuri naturale, printre care Tinença de Benifassà, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, Albufera, Sierra Calderona și Sierra de Mariola.

Pentru 11 și 12 august este interzisă și camparea în anumite zone, precum El Molinillo, Jórgola, Fuente Muñoz, Fuente de Don Guillén, El Remedio, Porta Coeli și El Planàs. În aceleași zile, în zonele de agrement și în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere sunt interzise activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate.

MAE recomandă cetățenilor români să aleagă cu prioritate zonele urbane pentru observarea eclipsei și, acolo unde există, să utilizeze punctele oficiale de observare. Accesul către acestea trebuie făcut exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces și de ieșire stabilite de autorități.

Ministerul le recomandă românilor să evite zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte permanent informațiile publice transmise de autoritățile spaniole.

Afluxul de oameni ar putea duce la izbucnirea unor incendii de vegetație „devastatoare”

Avertizarea vine în contextul în care Spania se numără printre cele mai bune locuri din Europa pentru observarea eclipsei totale de Soare, iar autoritățile estimează că aproximativ 460.000 de turiști străini vor vizita țara special pentru acest fenomen.

Poliția estimează că, în ziua eclipsei, vor avea loc aproximativ 1,5 milioane de deplasări suplimentare cu mașina. Autoritățile se tem că traficul intens ar putea îngreuna accesul vehiculelor de intervenție în cazul izbucnirii unor incendii în zonele rurale. Parcarea pe banda de urgență sau în apropierea vegetației uscate a fost interzisă, la fel ca grătarele și focurile de artificii, scrie The Guardian.

Riscul este amplificat de condițiile meteo. Căldura persistentă și precipitațiile reduse au favorizat izbucnirea incendiilor de vegetație care au afectat suprafețe extinse din Spania în ultimele săptămâni. Ministrul Mediului, Sara Aagesen, a avertizat că vegetația este extrem de uscată și că inclusiv o scânteie sau un act de neglijență poate provoca incendii devastatoare.

Agenția națională de meteorologie AEMET a anunțat luni că luna iulie a fost, la egalitate cu un alt an, cea mai călduroasă lună iulie înregistrată vreodată în Spania continentală, de la începutul măsurătorilor, în 1961.

Totodată, luna trecută a fost cea mai secetoasă lună iulie înregistrată în această parte a țării, cu doar 4,3 milimetri de precipitații, echivalentul a 26% din cantitatea normală pentru această perioadă.

Eclipsa totală va traversa Spania de la A Coruña, în nord-vestul țării, până în Mallorca, în Marea Mediterană, putând fi observată cel mai bine de-a lungul unei fâșii cu o lățime de aproximativ 200 de kilometri.

În zonele aflate pe traseul eclipsei, unitățile de cazare din orașele mici și sate au fost rezervate cu luni înainte. NASA a instalat patru telescoape de mare putere în apropierea bisericii romanice din Villalibado, în nord-vestul Spaniei, de unde va transmite eclipsa în direct pentru peste 10 milioane de telespectatori.

În acest context, autoritățile spaniole se pregătesc pentru un aflux important de oameni în zonele de unde eclipsa poate fi observată, în timp ce riscul de incendii a determinat instituirea unor restricții extinse în Comunitatea Valenciană.