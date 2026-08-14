 MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Croația, din cauza incendiilor de vegetație care afectează în special coasta Mării Adriatice | adevarul.ro
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Video MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Croația, din cauza incendiilor de vegetație care afectează în special coasta Mării Adriatice

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Un incendiu de vegetație a izbucnit pe coasta Croației, în urma căruia peste 2.000 de persoane au fost evacuate din satele din apropiere, iar alte 10 sunt internate în secții de terapie intensivă. În acest context, MAE a emis o atenționare de călătorie.

Video: X @Goran_Majic

Potrivit Euronews, autoritățile spun că incendiile cu care pompierii s-au luptat peste noapte sunt unele „din cele mai grave” din istoria țării. Flăcările s-a extins pe dealurile din zonă, avariind locuințe și distrugând mașini în primele ore ale zilei de vineri.

După redeschiderea accesului în zonă, la jumătatea dimineții, agenția de presă AFP a văzut rămășițele carbonizate ale mai multor mașini arse de-a lungul drumurilor din apropierea orașului Omiš, unele înconjurate de bălți argintii de metal topit sub căldura intensă a incendiului.

Mai multe clădiri din zonă au fost, de asemenea, avariate, iar unele construcții din apropiere au fost distruse complet.

„Acest incendiu s-a extins cu viteza fulgerului”, le-a spus premierul Andrej Plenković reporterilor. „Ceea ce au reușit pompierii să salveze este cu adevărat un miracol.”

Plenković a subliniat că este vorba despre o regiune „foarte dens populată”, cu o localitate care are 15.000 de locuitori și care găzduiește în prezent alți 12.000 de turiști.

Oficialii spitalului au declarat că 40 de persoane au fost internate până acum la spitalul din Split, printre acestea numărându-se un turist german și unul polonez.

Aproape 300 de pompieri au fost mobilizați peste noapte, însă de multe ori nu au reușit să țină pasul cu incendiul, potrivit șefului serviciului croat pentru situații de urgență, Slavko Tucaković, care l-a descris drept „unul dintre cele mai grave incendii din istoria Croației”.

„A fost înfricoșător chiar și să privești. Multe case, cafenele, restaurante, mașini și bărci care se aflau pe uscat au fost avariate”, a declarat el pentru postul național de radio.

Pompierii au luptat toată noaptea cu incendiile, iar sute de turiști au fost evacuați în adăposturi din Omiš, Split și Makarska. Situația din Omiš s-a mai calmat după intervenția a patru avioane Canadair, însă acestea au fost trimise ulterior la un alt incendiu din peninsula Pelješac.

Incendii de vegetație afectează și alte zone din Balcani, pe fondul valului de căldură și al secetei, iar Split a înregistrat 39,7°C.

MAE a emis o atenționare de călătorie

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri, 14 august, o atenționare de călătorie pentru Croația. Din cauza incendiilor, pot exista temporar disfuncţii ale infrastructurii rutiere şi reţelei electrice, precizează sursa citată.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de incendii şi să consulte:

  • Institutul Hidrometeorologic de Stat al Croaţiei - https://www.meteo.hr
  • Clubul Automobilistic Croat - http://www.hak.hr/en
  • Compania Naţională Croată de Căi Ferate - https://www.hzpp.hr/en
  • Autoritatea Portuară Croată - http://www.portauthority.hr 
  • Agenţia Croată de Aviaţie Civilă - http://www.ccaa.hr

„MAE reaminteşte cetăţenilor români că, în situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Croaţia pot apela numărul european unic de urgenţă 112.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Croaţia: +38598414341.”

Nu în ultimul rând, MAE recomandă consultarea paginilor http://zagreb.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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