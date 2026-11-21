Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade s-a produs sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în zona seismică Vrancea.

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„În ziua de 21 noiembrie 2026, la ora 05:26:25 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3,4, la adâncimea de 140,0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 34,3 km vest de Focșani, 69,5 km nord de Buzău, 76,2 km est de Sfântu-Gheorghe, 87,2 km sud-vest de Bârlad, 89,1 km sud de Bacău și 90,5 km est de Brașov”, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Este al treilea seism din săptămâna aceasta. Primele două au avut loc miercuri, 18 noiembrie.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în apropierea României, în zona de graniță dintre Grecia și Bulgaria, la o adâncime de numai 6,2 kilometri. Acesta a fost înregistrat la câteva ore după seismul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona seismică Vrancea.

Ca urmare a cutremurului cu magnitudinea de 5,7, Aeroportul Internațional din Chișinău a fost evacuat de urgență.

Pasagerilor și persoanelor aflate în terminal li s-a cerut să iasă din clădire, pentru a evita eventuale accidente.

De asemenea, traficul feroviar pe ruta Saligny–Fetești a fost întrerupt temporar. Autoritățile au decis să verifice podurile feroviare de la Cernavodă și Fetești, pentru a stabili dacă seismul a afectat infrastructura.

Nu în ultimul rând, misiunile de recunoaștere în teren desfășurate de echipele IGSU în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și în municipiul București, s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale.

În județul Galați, autoritățile au înregistrat nouă apeluri la numărul de urgență 112 în urma cutremurului. Șapte ambulanțe au fost trimise la intervenții, iar două persoane au fost rănite.