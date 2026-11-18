Cutremurul care a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie i-a trezit din somn și pe mulți dintre cei cunoscuți din showbiz. Seismul a fost resimțit inclusiv în București, iar vedetele nu au întârziat să povestească pe rețelele de socializare cum au trecut prin momentele respective. Pavel Bartoș a fost surprins de durata mișcării seismice, Adelina Pestrițu a vorbit despre senzația neobișnuită de a fi trezită de un cutremur, iar Mihai Bendeac a făcut haz de situație. Nici Răzvan Botezatu nu a mai reușit să adoarmă după seism și a ajuns să-și pregătească o cafea în toiul nopții.

Cum au reacționat vedetele după cutremurul care a zguduit România. Foto: AI

„Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi. La voi? Mi s-a părut cam lung. Ce senzație. Ciudat. Am mai trăit niște cutremure la viața mea și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine”, a transmis Pavel Bartoș într-un videoclip publicat pe Instagram.

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