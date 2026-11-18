Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat de ce autoritățile nu transmit mesaje RO-Alert în cazul cutremurelor. Potrivit acestuia, avertizarea populației cu doar câteva secunde înainte de producerea unui seism nu ar permite evacuarea sau luarea unor măsuri de protecție, ci ar putea provoca panică.

Șeful DSU, Raed Arafat. Foto: captură video Guvernul României

Raed Arafat a precizat că subiectul a fost analizat în repetate rânduri de autorități, iar decizia a fost ca sistemul RO-Alert să nu fie utilizat pentru avertizarea populației înaintea unui cutremur.

Șeful DSU a explicat că, de cele mai multe ori, informațiile despre producerea unui seism ajung la autorități în momentul în care acesta are loc sau cu doar câteva secunde înainte.

„Problema cu avertizările, avertizarea prin RO-Alert, noi am discutat-o de mai multe ori. De fiecare dată când apare o astfel de situație încep discuții pe rețelele de socializare, unele ghidate chiar ca să creeze o anumită atmosferă, că RO-Alert nu e anunțat. Noi am zis foarte clar că prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a declarat Raed Arafat, miercuri dimineață, în direct la Digi24.

Acesta a susținut că transmiterea unui mesaj în timpul nopții ar fi putut genera nemulțumiri din partea persoanelor care nu au simțit seismul și care ar fi fost trezite de alertă. Oficialul s-a declarat convins că, dacă autoritățile ar fi transmis un mesaj RO-Alert miercuri dimineață, ar fi existat critici.

„Sunt convins că dacă s-ar fi dat vreun mesaj RO-Alert noaptea, am fi avut comentarii că de ce am dat mesaj RO-Alert, că mulți nu au simțit cutremurul și nu s-au trezit. Așa că este bine că seismul n-a produs pagube”, a adăugat Arafat.

Raed Arafat: „Cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze”

Șeful DSU a mai precizat că majoritatea apelurilor telefonice primite după cutremur au fost asociate unor atacuri de panică. În opinia lui, pregătirea populației și cunoașterea regulilor de comportament în timpul unui seism sunt mai importante decât o avertizare transmisă cu câteva secunde înainte.

Raed Arafat le-a recomandat cetățenilor să se informeze din timp despre măsurile de protecție în caz de cutremur, indicând platforma fiipregătit.ro și aplicația DSU, disponibilă în magazinele Apple Store și Google Play.

„Apelurile telefonice care au venit, în mare parte, au fost doar pentru atacuri de panică. Deci consider că cel mai important lucru este ca populația să știe din timp cum să reacționeze, să-și păstreze calmul și să știe cum să se pregătească din timp. Avem site-ul fiipregătit.ro și pot descărca aplicația DSU de pe Apple Store sau de pe Google Play”, a conchis Raed Arafat.

IGSU dă explicații după alarma Google de cutremur

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu precizări după cutremurul produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, în urma căruia numeroși utilizatori de telefoane Android au primit notificări de avertizare. Reprezentanții instituției au explicat că mesajele nu au fost transmise prin sistemul național RO-ALERT, ci prin serviciul Google Earthquake Alerts, cele două sisteme funcționând independent.

Cutremur de magnitudine 5,7, miercuri dimineață, în România. Seismul a fost resimțit puternic în mai multe zone. Doi oameni răniți

Seismul s-a produs la ora 02:48, iar notificările primite pe telefoanele mobile, însoțite de semnale sonore, au creat confuzie în rândul unor utilizatori, care au crezut că avertizările provin de la autoritățile române. Într-un mesaj publicat pe Facebook, IGSU a subliniat că Google Android Earthquake Alerts și RO-ALERT sunt două sisteme complet diferite, cu mecanisme și roluri distincte.

Potrivit explicațiilor oferite de instituție, sistemul Google utilizează accelerometrele integrate în telefoanele Android pentru a detecta mișcările seismice și poate transmite avertizări cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă într-o anumită zonă. Astfel, notificările pot ajunge la utilizatorii aflați în zone în care cutremurul nu a fost încă resimțit, deși seismul a început deja.

În schimb, RO-ALERT este sistemul oficial prin care autoritățile transmit avertizări populației în cazul unor situații de urgență. Acesta nu este conceput pentru a oferi avertizări anticipate privind producerea cutremurelor.

IGSU a insistat că notificările primite prin serviciul Google nu trebuie atribuite autorităților române.

„Așadar, o notificare Google privind un cutremur nu este un mesaj RO-ALERT și nu trebuie atribuită IGSU. Sunt sisteme independente, cu funcționare și roluri diferite”, au transmis reprezentanții instituției.

Cutremur de magnitudine 5,7 în România, cel mai puternic din ultimii 4 ani

Un cutremur puternic a zguduit România miercuri dimineață, fiind resimțit intens și în București. Magnitudinea seismului, produs în zona Vrancea, a fost revizuită de mai multe ori, cele mai recente date ale Institutului Național pentru Fizica Pământului indicând 5,7. Pompierii au început verificări în mai multe județe și în Capitală. Este cel mai puternic cutremur din ultimii 4 ani.

„Cutremurul s-a produs la 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești”, spun experții Institutului pentru Fizica Pământului.

Numeroși utilizatori de telefoane Android au primit, la ora 02.49, o alertă de cutremur transmisă prin serviciile Google Play. Notificarea indica o magnitudine estimată inițial la 6,5 și a fost însoțită, în unele cazuri, de un semnal sonor puternic. Avertizarea nu a fost transmisă prin RO-ALERT, ci prin sistemul propriu dezvoltat de Google.