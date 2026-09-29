 Atac mortal într-o școală din Slovacia. O profesoară și-a pierdut viața, atacatorul este un elev | adevarul.ro
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Video Atac mortal într-o școală din Slovacia. O profesoară și-a pierdut viața, atacatorul este un elev

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Un atac produs marți într-o școală din nord-vestul Slovaciei s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de 61 de ani și rănirea unei alte femei și a unui copil, au anunțat serviciile de urgență. Atacul, care a avut loc la o școală din localitatea Staškov, ar fi fost comis de un elev.

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O profesoară a fost ucisă Foto: X / Joaquin Diaz @joaki88

Cele două persoane rănite, printre care o femeie de 44 de ani care prezenta „o plagă prin înjunghiere în zona pieptului”, au fost transportate la spital în urma atacului, a declarat Petra Klimešová, purtătoarea de cuvânt a Centrului Operațional al Serviciilor Medicale de Urgență, citată de Euronews.

Presa slovacă a relatat la rândul său că femeia ucisă era profesoară, iar cele două persoane rănite sunt o altă profesoară și un elev.

Atacatorul ar fi fost un elev adolescent în clasa a VIII-a, având, de regulă, între 13 și 15 ani, potrivit presei slovace.

Poliția a confirmat că anchetează „o infracțiune violentă”, precizând: „Situația este acum sub control”.

Premierul Robert Fico și-a exprimat „sincerele condoleanțe” și a declarat că urmărește „cu mare îngrijorare incidentul tragic din localitatea Staškov”. „Personal, sunt profund întristat de acest lucru”, a transmis el într-o declarație.  

Președintele Peter Pellegrini a declarat la rândul său că este „șocat că acesta este un alt caz în care un elev a atacat profesori și un coleg de clasă”.

„Agresivitatea și atmosfera de intoleranță, răspândite în principal prin intermediul rețelelor sociale și, din păcate, și de unii politicieni, otrăvesc literalmente spațiul public și influențează comportamentul copiilor noștri în școli”, a afirmat el.

Președintele le-a cerut „tuturor cetățenilor să acționeze într-un mod care să calmeze atmosfera, în loc să contribuie și mai mult la radicalizarea acesteia”.

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În ianuarie anul trecut, un tânăr de 18 ani a ucis un elev și un profesor și a rănit un alt elev într-un atac cu cuțitul la o școală secundară din orașul Spišská Stará Ves, în nord-estul Slovaciei.

În 2020, un profesor a fost înjunghiat mortal, iar alte câteva persoane au fost rănite într-un atac la o școală primară din centrul Slovaciei. A fost primul atac violent produs într-o școală din această țară central-europeană.

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