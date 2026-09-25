 Actriţa Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. Idila pe care a avut-o cu un cunoscut artist român | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Actriţa Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. Idila pe care a avut-o cu un cunoscut artist român

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Actriţa, scriitoarea şi cântăreaţa Marina Vlady, laureată a premiului pentru interpretare la Festivalul de la Cannes din 1963 pentru filmul „Le lit conjugal” şi care a jucat în peste 80 de filme, a murit joi, la vârsta de 88 de ani.

Marina Vlady
Marina Vlady Foto: Profimedia

Ea a murit „acasă, înconjurată de cei dragi şi de animalele sale”, au precizat într-un comunicat copiii săi, care au salutat „o viaţă lungă, frumoasă şi plină de realizări”.

Actriţa a fost o figură emblematică a cinematografiei italiene şi franceze şi şi-a început cariera foarte tânără, în filmul „Avant le déluge” al lui André Cayatte (1954), care i-a adus Premiul Suzanne Bianchetti - distincţia acordată celei mai promiţătoare actriţe - la vârsta de 16 ani.

În anul următor, s-a căsătorit cu regizorul Robert Hossein, care a distribuit-o în mai multe dintre filmele sale. A avut doi fii cu el, apoi încă unul cu aventurierul Jean-Claude Brouillet, screi News.

De-a lungul carierei sale, Marina Vlady a jucat alături de cei mai mari regizori, de la Jean-Luc Godard la Orson Welles, trecând prin Bertrand Tavernier, Chris Marker sau Ettore Scola.

Actriţa, fiica unei foste dansatoare şi a unui fost aviator al armatei franceze, care era şi cântăreţ de operă, a cunoscut succesul şi în muzică datorită celor două albume înregistrate împreună cu surorile sale sub numele de scenă „Les sœurs Poliakoff”.

În 1969, s-a căsătorit cu cântăreţul şi poetul rus Vladimir Vissotsky, pentru care s-a mutat la Moscova, unde a locuit până la moartea sa, în 1980. Din această relaţie a rezultat o carte, „Vladimir sau zborul oprit”, publicată în 1987 şi adaptată ulterior pentru scenă. În total, a publicat aproximativ zece cărţi, printre care şi memoriile sale, „24 de imagini/secundă” (2005).

Pe lângă filmul de autor, ea joacă în comedii populare din anii 1970, precum „Toată lumea e frumoasă, toată lumea e drăguţă” de Jean Yanne sau „Să înceapă petrecerea” de Bertrand Tavernier.

Viaţa ei este marcată, de asemenea, de activism. „Marina Vlady a fost o femeie generoasă, angajată politic toată viaţa, începând cu războiul din Algeria, «Manifestul celor 343», apoi cauza imigranţilor fără acte şi dreptul la locuinţă, alături de ultimul ei partener, Léon Schwartzenberg”, cu care a înfiinţat DAL, asociaţia pentru dreptul la locuinţă, au scris fiii ei într-un mesaj trimis către AFP.

I-a ”furat” soțul Olgăi Tudorache

Martina Vlady a lucrat și la studiourile Buftea. Se întâmpla în 1965, când regizorul Henri Copli filma la noi în ţară "Mona, l'etoile sans nom", după romanul "Steaua fără nume", al lui Mihail Sebastian.

Cei aleşi pentru a fi vedetele peliculei au fost Marina Vlady şi frumosul actor român Cristea Avram, nimeni altul decât soţul Olgăi Tudorache, cu care avea un fiu. Între Marina şi Cristea s-a înfiripat o iubire nebună, care a ars, însă, ca un foc de paie. Pentru ea, actorul şi-a părăsit familia - lăsând-o în urmă pe Olga Tudorache devastată.

Actriţa a albit peste noapte şi a trecut cu mare greutate peste această dramă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ploșnițele din închisori urmează să fie congelate la temperaturi de -20 de grade Celsius. Procesele pierdute la CEDO ar fi impus soluții radicale
gandul.ro
image
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
mediafax.ro
image
Gică Hagi mizează pe Băluță la mijlocul terenului: echipa cu care vrea să învingă Suedia în Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Fostul general STS Florin Mihalache, achitat după o condamnare de 3 ani și 8 luni pentru trafic de influență pe lângă Marian Vanghelie. Curtea de Apel: „Denunțătoarea nu e credibilă”
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
digisport.ro
image
De ce s-a retras Adela Popescu din televiziune după 20 de ani: „Eu mi-am permis”
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Un sat întreg care vine cu propriul lac se vinde cu 180.000 de euro. Care este motivul proprietarilor
observatornews.ro
image
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie pentru 8 ani în grupa I sau grupa a II-a de muncă. Anii sunt contributivi?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
playtech.ro
image
Daniel Pancu, în lacrimi: Mircea Lucescu e cea mai mare binecuvântare din viața mea
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
digisport.ro
image
Dovlecei murați crocanți, o rețetă simplă pentru cămară
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini fabuloase cu refugiul Andreei Esca!
romaniatv.net
image
Pensionarii trebuie să depună acte suplimentare. Veniturile mai puțin cunoscute care se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorțul de Valentin Sanfira. Este pregătită pentru o nouă iubire? „Nu impun bariere!”
click.ro
image
Cum păcălesc elevii români interdicția telefoanelor la ore: profesorii nu au voie să-i controleze
click.ro
image
„Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
2 zodii se întorc la iubiri mai vechi. Astrele avertizează: pot da cu piciorul relațiilor din prezent
image
Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorțul de Valentin Sanfira. Este pregătită pentru o nouă iubire? „Nu impun bariere!”

OK! Magazine

image
Gafă din nou? Sau curtoazie? A doua oară când gestul lui Tom Cruise din apropierea Prințesei Kate ridică semne de întrebare