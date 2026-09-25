Actriţa Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. Idila pe care a avut-o cu un cunoscut artist român

Actriţa, scriitoarea şi cântăreaţa Marina Vlady, laureată a premiului pentru interpretare la Festivalul de la Cannes din 1963 pentru filmul „Le lit conjugal” şi care a jucat în peste 80 de filme, a murit joi, la vârsta de 88 de ani.

Marina Vlady Foto: Profimedia

Ea a murit „acasă, înconjurată de cei dragi şi de animalele sale”, au precizat într-un comunicat copiii săi, care au salutat „o viaţă lungă, frumoasă şi plină de realizări”.

Actriţa a fost o figură emblematică a cinematografiei italiene şi franceze şi şi-a început cariera foarte tânără, în filmul „Avant le déluge” al lui André Cayatte (1954), care i-a adus Premiul Suzanne Bianchetti - distincţia acordată celei mai promiţătoare actriţe - la vârsta de 16 ani.

În anul următor, s-a căsătorit cu regizorul Robert Hossein, care a distribuit-o în mai multe dintre filmele sale. A avut doi fii cu el, apoi încă unul cu aventurierul Jean-Claude Brouillet, screi News.

De-a lungul carierei sale, Marina Vlady a jucat alături de cei mai mari regizori, de la Jean-Luc Godard la Orson Welles, trecând prin Bertrand Tavernier, Chris Marker sau Ettore Scola.

Actriţa, fiica unei foste dansatoare şi a unui fost aviator al armatei franceze, care era şi cântăreţ de operă, a cunoscut succesul şi în muzică datorită celor două albume înregistrate împreună cu surorile sale sub numele de scenă „Les sœurs Poliakoff”.

În 1969, s-a căsătorit cu cântăreţul şi poetul rus Vladimir Vissotsky, pentru care s-a mutat la Moscova, unde a locuit până la moartea sa, în 1980. Din această relaţie a rezultat o carte, „Vladimir sau zborul oprit”, publicată în 1987 şi adaptată ulterior pentru scenă. În total, a publicat aproximativ zece cărţi, printre care şi memoriile sale, „24 de imagini/secundă” (2005).

Pe lângă filmul de autor, ea joacă în comedii populare din anii 1970, precum „Toată lumea e frumoasă, toată lumea e drăguţă” de Jean Yanne sau „Să înceapă petrecerea” de Bertrand Tavernier.

Viaţa ei este marcată, de asemenea, de activism. „Marina Vlady a fost o femeie generoasă, angajată politic toată viaţa, începând cu războiul din Algeria, «Manifestul celor 343», apoi cauza imigranţilor fără acte şi dreptul la locuinţă, alături de ultimul ei partener, Léon Schwartzenberg”, cu care a înfiinţat DAL, asociaţia pentru dreptul la locuinţă, au scris fiii ei într-un mesaj trimis către AFP.

I-a ”furat” soțul Olgăi Tudorache

Martina Vlady a lucrat și la studiourile Buftea. Se întâmpla în 1965, când regizorul Henri Copli filma la noi în ţară "Mona, l'etoile sans nom", după romanul "Steaua fără nume", al lui Mihail Sebastian.

Cei aleşi pentru a fi vedetele peliculei au fost Marina Vlady şi frumosul actor român Cristea Avram, nimeni altul decât soţul Olgăi Tudorache, cu care avea un fiu. Între Marina şi Cristea s-a înfiripat o iubire nebună, care a ars, însă, ca un foc de paie. Pentru ea, actorul şi-a părăsit familia - lăsând-o în urmă pe Olga Tudorache devastată.

Actriţa a albit peste noapte şi a trecut cu mare greutate peste această dramă.