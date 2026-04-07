Academia Română îşi alege noul preşedinte: votul a început, iar scrutinul va stabili cine va conduce instituţia în următorii patru ani

Alegerile pentru funcţia de preşedinte al Academiei Române au început marţi, după ce cei doi candidaţi, Marius Andruh şi Mircea Dumitru, şi-au prezentat programele în faţa Adunării Generale a instituţiei.

Conform Statutului Academiei Române, Adunarea Generală este constituită doar dacă se asigură cvorumul necesar: jumătate plus unul dintre membrii activi – titulari, corespondenţi şi de onoare. Doar în aceste condiţii votul pentru alegerea preşedintelui este valid.

Preşedintele Academiei poate fi ales în două moduri: fie cu două treimi din voturi în primul tur de scrutin, fie prin majoritate simplă în turul al doilea.

Mandatul preşedintelui este de patru ani, iar preluarea oficială a funcţiei are loc la 15 zile de la data alegerii, conform regulamentului intern.

Această perioadă este prevăzută pentru a permite tranziţia între conducerea veche şi cea nouă, precum şi pentru organizarea formalităţilor administrative.

Pe 29 aprilie vor avea loc şi alegerile pentru celelalte funcţii de conducere: patru vicepreşedinţi şi secretarul general al Academiei Române.