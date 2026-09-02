Anul școlar 2026-2027 începe cu multe necunoscute. Cu doar câteva zile înainte ca elevii să revină în clase, pe 7 septembrie, o serie de reguli care ar trebui să stabilească modul în care funcționează școlile fie nu au fost încă publicate, fie sunt în curs de modificare.

Noul an școlar va începe într-o confuzie totală printre profesori, părinți și elevi Foto: Arhiva Adevărul

Astfel, elevii care intră în clasa a VIII-a nu știu exact dacă în vara anului 2027 vor susține un concurs separat de admitere organizat de licee, iar noile prevederi privind bursele nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial.

În plus, elevii clasei a IX-a, care sunt prima generație ce va urma noul curriculum de liceu, nu vor avea la începutul cursurilor manualele tipărite conform noilor programe.

De asemenea, profesorii din clasele primare și gimnaziale trebuie să aplice din acest an standardele naționale de evaluare, fără ca până în prezent să fi primit ghiduri practice pentru implementarea lor.

În ceea ce îi privește pe directori, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să își armonizeze propriul ordin privind degrevarea cu legea adoptată ulterior de Parlament, în timp ce în septembrie începe deja înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.

Pe de altă parte, membrii Comisiei pentru Învățământ din Senat vor vota abia miercuri, 2 septembrie, dacă mențin, elimină sau amână dubla admitere la liceu, după ce ședința comisiei fusese suspendată pe 26 august fără nicio decizie în acest sens, iar proiectul de lege va fi supus votului final în plen chiar în aceeași zi.

Deși termenul de aplicare a proiectului care introduce examenul suplimentar este marți, 1 septembrie, cu o zi înaintea ședinței comisiei, până la modificarea legii, Ministerul Educației rămâne obligat să aplice legislația în vigoare.

Ce spune o fostă profesoară, despre haosul dinaintea începerii școlii

Georgeta Mirică, profesoară pensionară de Matematică, a analizat pentru Adevărul starea actuală a sistemului educațional din România. Aceasta subliniază incertitudinea generată de lipsa unei decizii clare privind organizarea concursului separat de admitere la liceu, care afectează atât pregătirea elevilor, cât și bugetele familiilor, atrăgând atenția asupra faptului că profesorii se vor vedea obligați să elaboreze materiale proprii, fără un ghid național coerent.

De asemenea, aceasta face referire la introducerea standardelor de evaluare fără instrucțiuni clare de aplicare, ceea ce, în opinia sa, poate duce la interpretări diferite și la conflicte între profesori, părinți și directori. Fosta profesoară spune că demotivarea cadrelor didactice este accentuată și de criticile publice la adresa lor, dar și de condițiile de muncă.

„Privind de pe margine, tot acest tablou mă face să îmi amintesc de o funcție discontinuă, dacă îmi permiteți o glumă: avem puncte, avem grafic, dar legătura dintre ele este ruptă. Haosul de acum nu mă mai stresează direct, dar mă doare pentru cei rămași în sistem.

Dacă elevii de clasa a VIII-a nu știu dacă vor da concurs separat sau nu, înseamnă că profesorii nu știu pe ce să pună accent, iar copiii nu știu dacă să învețe pentru un stil de examen sau altul. Este ca și cum le-ai spune elevilor să rezolve o problemă, dar fără să le dai datele problemei.

Se tot vorbește de aproape 10 ani despre această schimbare. Între timp, am ajuns la pensie și nu știm dacă va avea loc sau nu acest examen. Este inacceptabil pentru sufletele acestor copii ceea ce se întâmplă”, spune Georgeta Mirică.

O altă problemă pe care o consideră gravă este lipsa manualelor pentru generația care intră în clasa a IX-a. Ea spune că profesorii vor fi nevoiți să își construiască singuri materialele de lucru, inclusiv prin folosirea unor resurse găsite pe internet.

„În ceea ce privește problema cu manualele, acesta este, pentru mine, cel mai mare eșec. În 2025, anul meu de grație, am predat ultima generație de gimnaziu după curricula veche. Acum, generația nouă intră în clasa a IX-a.

Fără manuale tipărite înseamnă că profesorii de liceu vor preda după fișe și materiale proprii adunate de pe internet. La Matematică, rigoarea contează. Le simt frustrarea foștilor mei colegi: ei devin, peste noapte, autori de manuale, corectori și pedagogi, totul fără un ghid național coerent.”

În acest context, Georgeta Mirică leagă dificultățile administrative de starea de demotivare a profesorilor, pe fondul criticilor publice și al nemulțumirilor legate de condițiile de muncă.

„Toată vara au fost demotivați din cauză că televiziunile n-au contenit să-i numească dușmani ai interesului național, pentru că îndrăznesc să ceară un trai decent.”

În privința standardelor de evaluare, fosta profesoară avertizează că lipsa unor instrucțiuni clare poate anula tocmai scopul standardizării.

„În plus, acum li se spune profesorilor să aplice standarde naționale, dar nu li se spune cum. Fără ghiduri clare, este imposibil ca fiecare profesor să nu interpreteze altfel, deci care mai e logica standardizării?

Părinții se vor certa cu profesorii, profesorii se vor certa între ei, iar directorii vor trebui să dea socoteală față de toți, în timp ce inspectoratele, ca de fiecare dată, vor da numai cu parul. O evaluare clară înseamnă doar jumătate din actul educațional. Fără ghid, e doar improvizație.”

Ajunsă la pensie, Georgeta Mirică spune că privește situația din sistem cu un amestec de ușurare și tristețe. Nu mai este nevoită să facă față problemelor administrative de zi cu zi, însă spune că vede repetându-se aceleași greșeli.

„Ce simt eu, ca pensionară? Un amestec de ușurare și tristețe. Ușurare pentru că nu mai trebuie să alerg după programe, să caut manuale lipsă sau să mediez conflicte pe note. Dar tristețe, pentru că văd aceeași poveste veche: Ministerul anunță reforme, dar uită să pregătească terenul.

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Profesorii sunt lăsați pe cont propriu, de data asta mai grav ca oricând, pentru că sunt extrem de demotivați.”

Fosta profesoară anticipează că, în ciuda problemelor, cadrele didactice vor găsi soluții pentru ca școala să înceapă și să funcționeze. Costul va fi însă, spune ea, un efort suplimentar din partea profesorilor.

„Știu ce se va întâmpla pe 7 septembrie. Profesorii vor intra în clase, vor zâmbi, vor scrie pe tablă și vor preda. Se vor descurca, pentru că așa suntem noi, dar în spatele ușilor cancelariei, vor ofta, vor încinge imprimantele, vor improviza și vor munci în plus, neplătiți, pentru a acoperi aceste lipsuri.

Le transmit foștilor mei colegi așa: «Aveți răbdare. Faceți ce știți mai bine: puneți ordine în haos, cu creta și cu creionul. Statul o să vină cu manualele și ghidurile... poate de Crăciun. Până atunci, voi sunteți singurii care țineți școala în picioare.»”

În final, Georgeta Mirică spune că incertitudinea cu care începe noul an școlar ar trebui să fie un motiv de îngrijorare, nu doar pentru profesori, ci pentru întregul sistem de educație.

„Ceea ce trebuie să rețineți și dumneavoastră, dar mai ales cei care citesc, e că în anul ăsta școlar intrăm cum intrăm, așa cum putem, dar ar trebui să ne fie groază, pentru că nu știu cum o vom mai scoate la capăt”, a explicat Georgeta Mirică.

Ce spune mama unui elev care se pregătește de clasa a VIII-a

Ștefania Neacșu, mama lui Laurențiu, un elev aflat în ultimul an de gimnaziu, a prezentat pentru Adevărul perspectivele unei familii afectate de incertitudinile generate de modificările aduse sistemului de admitere la liceu. Aceasta susține că părinții și profesorii nu beneficiază de informații clare privind menținerea sau anularea concursului separat de admitere, ceea ce face dificilă planificarea pregătirii copiilor și a bugetului familial.

Neacșu subliniază că a investit deja resurse semnificative în meditații la Matematică și Limba Română, iar incertitudinea actuală o obligă să ia decizii financiare dificile, fără a ști dacă aceste cheltuieli sunt sau nu necesare.

De asemenea, aceasta face referire la implementarea noilor standarde de evaluare, despre care afirmă că nici cadrele didactice nu le înțeleg pe deplin.

„Chiar weekendul am avut o scurtă discuție cu domnul diriginte pentru a înțelege ce e nou, pentru că tot citim că se anunță măsuri noi, examene noi, testări noi, dar e infernal să ținem pasul. Am realizat că și profesorii sunt într-o confuzie generală, la fel ca noi. Nu dau vina pe ei, Doamne ferește, dar acum înțeleg și de la dumneavoastră că nici măcar politicienii și Ministerul nu știu exact care sunt noutățile.

Nu cred că am mai avut vreodată un debut de an școlar cu așa multe probleme. Noi nu știm încă pentru ce examene trebuie să se pregătească copilul, deși se presupune că ar fi trebuit să învețe pentru ele de la începutul gimnaziului.”

Cea mai mare îngrijorare a părintelui este însă legată de admiterea la liceu. Familia a investit deja în pregătirea suplimentară a copilului, fără să știe dacă regulile actuale vor rămâne în vigoare.

„Pentru mine, restul problemelor sunt detalii, dar asta cu admiterea la liceu este tsunami-ul. Laurențiu face meditații la Matematică și Română de anul trecut. Anul ăsta n-am mai fost în nicio vacanță, pentru a ne asigura că avem cu ce să plătim mai multe ore de meditații.

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Acum vine Ministerul și spune că s-ar putea face concurs separat. Apoi ni s-a spus că măsura o să se anuleze, dar încă nu s-a anulat și mai e puțin și începe școala.”

Ștefania Neacșu se întreabă cum ar putea părinții să își organizeze din timp pregătirea copiilor, în condițiile în care nu știu încă forma exactă a examenelor.

„Dacă examenul ăsta separat rămâne, cum o să știm din timp măcar materiile probelor la liceul unde vrea copilul să dea admiterea? În plus, ce fac? Renunț la meditațiile suplimentare și mă bazez doar pe notele de la Evaluarea Națională sau mâncăm mai puțin ca să aibă copilul șanse și în partea cealaltă?

Poate părea acum că râd, că mă mai provoacă și soțul de pe margine, dar cum nu s-a gândit nimeni că poate familiile au nevoie să știe din septembrie cum va arăta anul școlar?”

În ceea ce privește noile standarde de evaluare, mama spune că discuția cu dirigintele i-a accentuat și mai mult nelămuririle. Potrivit acesteia, nici profesorii nu ar avea încă o imagine clară asupra modului în care trebuie aplicate noile reguli.

„Legat de standarde, iarăși te apucă râsul dacă nu ar fi de plâns. Dirigintele mi-a spus cu subiect și predicat că aproape nimeni din cancelarie nu înțelege cum trebuie aplicate. Cum să îi cer unui adolescent să fie concentrat și motivat când nici adulții nu înțeleg ce au de făcut?”

În acest context, părintele spune că a ajuns la o singură strategie pentru fiul său: să îl pregătească cât mai bine, indiferent de forma pe care o vor avea în cele din urmă examenele.

„Singurul meu plan de bătaie este să îi spun băiatului să învețe mai mult decât cere programa, să fie cel mai bun la Matematică, cel mai bun la Română. Indiferent ce examen vor inventa ei, dacă el știe materia cu adevărat, nu-l poate opri nimeni.

Și o să plătesc în continuare meditațiile, chiar dacă asta vine cu multe sacrificii. Pentru că, din păcate, în sistemul ăsta, singura constantă pe care o putem controla este efortul nostru”, a transmis Ștefania Neacșu, mama unui elev care se pregătește pentru ultimul an din ciclul de gimnaziu.