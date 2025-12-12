Polițiștii, nevoiți să își schimbe elemente din uniforme pe grupuri de Facebook din cauza calității slabe: „O situație absurdă”

Sindicatul Europol trage un semnal de alarmă și susține că situația uniformelor din Poliția Română a ajuns într-un punct critic. Sindicaliștii au reclamat faptul că angajații sunt nevoiți să se organizeze în grupuri pe rețelele de socializare pentru a face schimb de elemente de uniformă.

„Polițiștii au ajuns în punctul în care trebuie să se organizeze în grupuri pe rețelele sociale pentru a face schimb de elemente de uniformă, o situație absurdă pentru o instituție cu pretenții”, au transmis reprezentanții Europol într-un mesaj publicat pe Facebook, vineri seară.

Potrivit sindicaliștilor, problema persistă de patru ani, de când a fost inițiat procesul de schimbare a uniformei. Chiar și după această perioadă, procedurile nu sunt finalizate, iar polițiștii nu beneficiază de un flux normal de distribuire a echipamentelor.

Aceștia afirmă că piesele de uniformă oferite se deteriorează rapid, iar instituția nu furnizează elemente suplimentare.

Mai mult, calitatea multor articole este slabă, iar achizițiile directe de la firme sunt interzise. În același timp, Poliția ar refuza să suplimenteze stocurile, pe motiv că depozitele sunt deja insuficient aprovizionate.

„Rezultatul? Fiecare polițist este împins să facă schimburi informale, un fel de „comerț la negru”, doar pentru a nu ajunge în situația penibilă de a se prezenta în fața cetățeanului într-o ținută improprie”, au mai transmis reprezentanții Europol.

Sindicatul subliniază că situația este rușinoasă pentru o instituție care pretinde modernizare și respect față de profesie: „O instituție care nu își poate îmbrăca propriii polițiști nu mai poate vorbi nici despre modernizare, nici despre respect pentru profesie”.

În luna februarie, Sindicatul Europol a reclamat calitatea slabă a uniformelor polițiștilor, distribuind imagini cu o cămașă deteriorată după prima spălare. „Nu respectă nici măcar standardele hainelor contrafăcute vândute în bazaruri”, au transmis atunci reprezentanții sindicatului.

„Nu, nu este un puzzle, dar nici fake news cum ar spune Poliția Română! Însă ar putea reprezenta celebrul joc de societate "Scrabble" la care vă invităm să vă alăturați în încercarea de a reconstrui POLIȚIA, căci acesta era textul aplicat pe cămașa unuia dintre colegii noștri”, a scris Sindicatul Europol, tot pe Facebook.