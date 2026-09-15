Uniforma obligatorie pentru elevi a trecut de Comisia pentru Învățământ din Senat, după dezbateri tensionate. S-a renunţat la amenzile pentru părinţi

Proiectul care prevede introducerea uniformelor obligatorii în școlile de stat a fost adoptat marți, 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Dezbaterea a fost marcată de schimburi tensionate între senatori.

Uniforma este obligatorie în mai multe ţări europene. Foto: Time for Kids

UPDATE: S-a renunţat la amenzile pentru părinţii ai căror copii nu poartă uniforma

Membrii Comisiei pentru învățământ din Senat au eliminat din proiect amenzile prevăzute inițial pentru părinții elevilor care nu poartă uniforma. Amendamentele au fost susținute de senatorii PSD, PNL și AUR, în timp ce reprezentanții USR s-au abținut de la vot, după ce au criticat inițiativa privind introducerea uniformei obligatorii în școli.

În forma modificată, proiectul nu mai prevede sancțiuni financiare pentru părinții ai căror copii nu poartă uniforma. De asemenea, autoritățile locale nu sunt obligate să suporte costurile uniformelor. Proiectul le permite însă să aloce bani de la bugetul local pentru achiziționarea acestora, dacă decid să facă acest lucru.

În condiţiile în care inițiativa a primit aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social (CES), în timpul ședinței, senatorul USR Ștefan Pălărie a propus ca dezbaterea să fie reluată săptămâna viitoare, pentru ca până atunci să fie consultați părinții și profesorii. Propunerea nu a fost însă acceptată de membrii Comisiei, care au votat împotriva reluării discuțiilor.

Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru învățământ, știință și inovare din Senat, a transmis în direct pe Facebook ședința de marți.

Ştirea iniţială

Uniformele ar putea deveni din nou obligatorii în școlile din România, după ce proiectul de lege care prevede această măsură a primit marți, 15 septembrie, vot favorabil în Comisia pentru Învățământ din Senat. Inițiativa merge acum în plen, unde Senatul, în calitate de cameră decizională, va da votul final.

Dezbaterile din comisie nu au fost lipsite de tensiuni. Daniel Cătălin Zamfir, senator PSD și unul dintre inițiatorii proiectului, a intervenit în repetate rânduri în timpul discuțiilor, i-a întrerupt pe membrii prezenți la ședință şi a refuzat să răspundă la întrebările adresate de senatorul USR Ștefan Pălărie. La un moment dat, Daniel Zamfir a cerut ca discuțiile să fie oprite şi proiectul să fie supus la vot, potrivit edupedu.

Vă reamintim că inițiativa a fost depusă la Senat pe 26 iulie de mai mulți parlamentari PSD și propune modificarea Legii învățământului preuniversitar, astfel încât purtarea uniformei să devină obligatorie pentru elevii din învățământul de stat.

Pentru ca măsura să intre în vigoare, proiectul trebuie să treacă de votul Senatului. Abia după parcurgerea întregii proceduri legislative și promulgarea legii s-ar putea vorbi despre o obligație aplicabilă în școlile din România.

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