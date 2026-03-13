Poliția Română umblă cu pantalonii rupți. Europol: „Polițiștii să evite mișcările bruște”

Noile uniforme de Poliție sunt extrem de fragile. Polițiști sunt nemulțumiți de ele și reclamă calitatea proastă a materialelor din care sunt făcute noile uniforme.

Sindicatul Europol atrage atenția asupra calității slabe a uniformelor polițiștilor, distribuind imagini cu un pantalon rupt al unui angajat,

”Pantalonii din uniforma de poliție continuă să se rupă. Practic, sunt buni doar atunci când nu sunt purtați sau, dacă totuși sunt purtați, ar fi bine ca polițiștii să evite mișcările bruște. De exemplu, să nu fugă după un infractor sau să nu fie nevoiți să imobilizeze persoane agresive. Între timp, Poliția Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru „noua” uniformă comandată încă din 2022 și care se livrează și astăzi. Din păcate, pe sume atât de mari ajungem să primim materiale de o calitate îndoielnică, iar instituția preferă să ignore criticile polițiștilor care semnalează constant problemele legate de elementele de uniformă”, potrivit unei postări pe Facebook a Sindicatului Europol.

În urma acestei postări, Poliția Română a reacționat și susține că la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române au fost întreprinse demersurile necesare în vederea achiziționării articolelor de echipament conform noului model, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

”Astfel, până în prezent, la nivelul Poliției Române, procesul de achiziție a elementelor de uniformă s-a desfășurat în etape succesive, materializate prin încheierea acordurilor-cadru aferente perioadelor 2022-2024, 2025-2027, pentru contractarea uniformei de serviciu și a uniformei de reprezentare și ceremonialuri, conform normelor de echipare în vigoare. Totodată, Inspectoratul General al Poliției Române a achiziționat și distribuit articole de echipament pentru toate cele 46 de unități din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române (inspectorate județene, școli/centre) conform strategiilor de echipare, fundamentate în baza solicitărilor de echipament ale polițiștilor”, potrivit Poliției Române.

Instituția spune că echipamentul este acoperit de garanție pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data livrării, astfel încât produsele care prezintă neconformități în perioada de garanție vor fi refăcute și înlocuite de către furnizor pe cheltuiala acestuia.

”Livrările articolelor de echipament au fost realizate în conformitate cu clauzele contractuale și graficele de livrare la toate cele 46 de unități din cadrul Poliției Române (inspectorate județene, școli și centre de formare), distribuția produselor către polițiști realizându-se din depozitele unităților. Precizăm faptul că, în cadrul procedurii de achiziție, cât și la momentul recepționării produselor, furnizorii au prezentat buletine de analiză/rapoarte de încercare, iar parametrii determinați prin acestea s-au încadrat în specificațiile tehnice de produs.În situația în care au fost sesizate anumite neconformități, au fost efectuate verificări suplimentare la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile și Pielărie București, pentru determinarea caracteristicilor materialelor din care sunt confecționate articolele de echipament, rezultând că produsele au parametrii conform celor din specificațiile tehnice de produs”, mai arată poliția Română.