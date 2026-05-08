Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Regulament vestimentar strict la un liceu din Cluj-Napoca: fără machiaj excesiv, unghii false și păr vopsit

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca a introdus un regulament vestimentar strict, care limitează semnificativ libertatea elevilor în ceea ce privește ținuta, accesoriile și chiar aspectul fizic. 

FOTO: Shutterstock

Conducerea unității le-a transmis părinților să le reamintească elevilor importanța unei ținute decente și a respectului față de mediul școlar, în contextul noilor reguli interne,   potrivit Cluj24.ro.

Potrivit regulamentului, elevii au voie să își vopsească părul doar în nuanțe apropiate de culoarea naturală. Sunt interzise ținutele considerate provocatoare sau nepotrivite mediului educațional, inclusiv hainele scurte, decolteurile adânci sau articolele vestimentare care lasă la vedere părți ale corpului.

Pentru gimnaziu, regulile prevăd o ținută standard formată din tricouri polo sau cămăși în culori neutre, precum alb sau bleumarin.

Regulamentul include și reguli stricte privind accesoriile: elevii pot purta un singur cercel în fiecare ureche (în cazul fetelor), în timp ce băieților le sunt interziși cerceii. Sunt interzise piercingurile în nas, buze, sprâncene sau limbă.

De asemenea, nu sunt permise machiajul excesiv, unghiile false sau extensiile, iar părul trebuie să rămână în culori naturale. Elevii nu au voie să poarte lanțuri, brățări sau coliere cu simboluri considerate obscene sau interzise, precum și ochelari de soare, șepci, căciuli sau căști în timpul orelor.

Pentru ciclul primar, fetele trebuie să poarte cămașă albă sau bleumarin și sarafan cu sigla școlii, iar băieții cămașă și vestă în aceleași culori, cu însemnele instituției.

Elevii de liceu sunt, la rândul lor, obligați să adopte o vestimentație adecvată mediului educațional, fără haine care expun excesiv corpul sau pantaloni deteriorați ori accesorii atârnate. Spre deosebire de gimnaziu, liceenii pot avea părul vopsit, însă doar în culori apropiate de cele naturale.

