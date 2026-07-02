Dan Negru, mesaj pentru elevi după ce Tudor Arghezi a fost subiect la BAC: „Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul”. De ce l-a invocat pe marele poet

„Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul” este mesajul transmis elevilor de Dan Negru după examenul de Bacalaureat. Vedeta TV a folosit povestea lui Tudor Arghezi pentru a le da curaj tinerilor preocupați de rezultatele obținute la BAC.

Într-o postare publicată pe Facebook, Dan Negru a vorbit despre modul în care societatea privește rezultatele școlare și a folosit exemplul marelui poet Tudor Arghezi pentru a sublinia că succesul în viață nu este întotdeauna determinat de diplome sau de notele obținute la examene.

„Nu și-a luat bacalaureatul și nu a terminat liceul, dar a schimbat definitiv literatura română. Anul ăsta, la Bacalaureat, s-a dat Arghezi. O dovadă că succesul în viață nu este dat de o diplomă. Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Prezentatorul a amintit că există numeroase exemple de personalități care au avut un parcurs educațional atipic, dar au reușit să își lase amprenta asupra lumii prin realizările lor.

„Lista celor care au schimbat lumea fără un parcurs școlar clasic este lungă: George Washington, Walt Disney, Henry Ford, Coco Chanel, Agatha Christie…. Miliardarii lumii de astăzi, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Ralph Lauren nu au diplomă de facultate”, a mai transmis acesta.

Dan Negru a afirmat că notele obținute la examene nu reprezintă o măsură exactă a inteligenței și a încercat să le ofere elevilor o perspectivă mai optimistă asupra rezultatelor de la Bacalaureat.

„Se vorbește mult despre notele mici de la examene. Eu vreau să le dau curaj copiilor: notele nu măsoară inteligența, ci cât de bine te adaptezi unui sistem care-ți va da credite la bănci și vacanță o dată pe an. În lumea tehnologiei în care veți trăi vor conta inteligența emoțională, bunătatea și empatia. Pe astea tehnologia nu le poate înlocui. Fiți buni! Școala nu vă învață asta!”, a mai spus prezentatorul TV.

În finalul mesajului său, Dan Negru a revenit la exemplul lui Tudor Arghezi, considerând că destinul literar al scriitorului demonstrează că performanța academică și valoarea creativă nu se suprapun întotdeauna.

„Arghezi, care nu și-a luat bacalaureatul, este astăzi subiect la Bacalaureat. Pentru că notele măsoară memoria, nu geniul. Ele arată ce ai reținut, nu ce poți crea!”, a concluzionat Dan Negru.