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Dan Negru, despre salariul din televiziune și momentul în care șefii au vrut să-l înlocuiască la 35 de ani: „Mi-am dat seama că piața media nu e zdravănă la cap”

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Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi prezentatori TV din România, a făcut dezvăluiri despre parcursul său profesional și despre felul în care privește banii câștigați din televiziune. După peste 35 de ani de carieră, acesta spune că a învățat lecții importante atât despre oameni, cât și despre industria media.

Dan Negru spune că a investit după ce a fost aproape înlocuit la 35 de ani. FOTO: Facebook
Dan Negru spune că a investit după ce a fost aproape înlocuit la 35 de ani. FOTO: Facebook

Într-un interviu acordat pentru Viva, prezentatorul a povestit că, de-a lungul anilor, a întâlnit atât oameni de încredere, cât și persoane preocupate să-și păstreze funcțiile cu orice preț.

Televiziunea nu e diferită de alte meserii, oamenii sunt aceiași. Și e exact ca la maimuțe: cu cât te urci mai sus în copac, cu atât ți se vede mai bine fundul. Am întâlnit în breasla asta oameni-oameni și oameni-maimuță”, a declarat Dan Negru.

De ce spune că fiecare leu câștigat din televiziune este „bani găsiți pe jos”

Prezentatorul a explicat că nu a simțit niciodată că merge la serviciu din obligație, motiv pentru care consideră că veniturile obținute din televiziune reprezintă un privilegiu.

Îmi place ce fac și eu cred că fiecare leu pe care l-am câștigat în televiziune l-am găsit pe jos. Nu am avut un serviciu obligatoriu la care să mă fi dus vreodată. Câștigurile mele din televiziune sunt bani găsiți pe jos”, a spus acesta.

Dan Negru a precizat că, tocmai pentru a nu depinde exclusiv de televiziune, a ales să investească în alte domenii.

A fost la un pas să fie înlocuit la doar 35 de ani

Prezentatorul a povestit că unul dintre momentele care i-au schimbat perspectiva asupra industriei a fost atunci când, deși realiza emisiuni cu audiențe foarte mari, un director al televiziunii la care lucra a sugerat că ar trebui înlocuit cu un coleg mai tânăr.

România se confruntă cu discriminarea de vârstă, iar televiziunea e un domeniu în care ea există. Larry King s-a apucat de televiziune la 50 de ani; până atunci era anonim. La noi asta ar fi fost imposibil.

Aveam vreo 35 de ani, făceam deja revelioane de niște ani, toate lider de audiență, și un director al televiziunii la care lucram atunci a sugerat că ar trebui să fiu înlocuit cu cineva mai tânăr. Aveam 35 de ani! În momentele acelea mi-am dat seama că piața media de la noi nu e zdravănă la cap și am investit în așa fel încât să pot rezista și atunci când vremurile vor fi grele. Mă uit la Carlo Conti, în zilele astea, la Sanremo. Suntem departe de lumea civilizată a televiziunii, dar ne credem păuni. Și curcanul se crede păun…”, a declarat Dan Negru.

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