Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul”

Prezentatorul TV Dan Negru a criticat, pe 7 septembrie, obiceiul careului din prima zi de școală, despre care spune că a rămas neschimbat de generații și pe care îl consideră „o pedeapsă militară”.

Dan Negru Foto: Facebook/Dan Negru

El a vorbit și despre personalitățile politice care apar să vorbească în fața elevilor, dar care nu reprezintă neapărat o sursă de inspirație pentru tineri, cât o lecție de ascultare fără comentarii.

„Sunt la școală cu ai mei, la careu. Nu s-a schimbat nimic! Când aveam vârsta lor, profii ne spuneau să ne obișnuim cu careul, că o să dăm de el în armată. Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!

Careul de școală e o pedeapsă militară. Generația mea a fost disciplinată în careu. Acum, copiii mei sunt în același loc. La fiecare careu apare câte un politician, un primar, vreun secretar care ține un discurs, iar copiii îl ascultă disciplinați.

Prima lecție din prima zi de școală nu e despre curiozitate, întrebări sau libertatea de a gândi. E despre cum să asculți, să taci și să aplauzi.

Asculți ! Taci ! Aplauzi !

E lecția dintâi a școlii. Iar din careu începe drumul spre colivie”, a declarat Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Dan Negru și soția lui, Codruța, au împreună doi copii, pe Dara, în vârstă de 16 ani și pe Bogdan, în vârstă de 14 de ani.

Aproape trei milioane de elevi și preșcolari au revenit luni, 7 septembrie, în sălile de clasă, marcând startul unui nou an școlar organizat în 36 de săptămâni și structurat în cinci module de învățare, alternate cu perioade de vacanță. Modelul modular urmărește să ofere mai multă flexibilitate și o distribuire mai echilibrată a ritmului școlar.

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