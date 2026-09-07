 Mihai Dimian le cere elevilor să nu renunțe la școală. Ministrul Educației își aduce aminte de anii de facultate când a trebuit să se întrețină singur | adevarul.ro
search
Luni, 7 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mihai Dimian le cere elevilor să nu renunțe la școală. Ministrul Educației își aduce aminte de anii de facultate când a trebuit să se întrețină singur

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul Educației, Mihai Dimian, le-a transmis luni, în prima zi a noului an școlar, un mesaj elevilor, părinților și profesorilor, îndemnându-i pe copii să se bucure de școală și să nu renunțe la educație atunci când întâmpină dificultăți.

Mihai Dimian le-a transmis luni, în prima zi a noului an școlar, un mesaj elevilor.
Mihai Dimian le-a transmis luni, în prima zi a noului an școlar, un mesaj elevilor. Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

„Dragi elevi, bucurați-vă de educație!”, și-a început ministrul mesajul publicat pe Facebook în prima zi de școală.

Mihai Dimian le-a spus elevilor că înțelege că și-ar fi dorit o vacanță mai lungă și că poate se întreabă la ce le folosește școala, însă i-a îndemnat să privească educația ca pe o oportunitate care le poate schimba viitorul.

„Încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală”, a transmis ministrul.

„Locul din care porniți nu hotărăște locul în care puteți ajunge”

Ministrul a subliniat că elevii nu pornesc în viață de pe poziții egale, unii având mai multe resurse acasă decât alții.

„Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele”, a scris Dimian.

Potrivit acestuia, tocmai aceste diferențe fac ca școala să fie esențială, deoarece educația poate oferi copiilor șansa de a-și depăși condițiile de la începutul vieții.

„Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge”, a transmis ministrul.

Mihai Dimian și-a exemplificat mesajul prin propria experiență. El a povestit că provine dintr-o familie modestă și că, în perioada facultății, a lucrat ca ghid turistic și a oferit meditații la matematică și fizică pentru a se putea întreține.

Ulterior, spune ministrul, educația i-a oferit posibilitatea de a studia și cerceta în Franța, Germania și Statele Unite și de a deveni profesor și conducător de doctorat în Washington DC.

„Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina”, a transmis Mihai Dimian.

„Locul vostru este la școală! În fiecare zi!”

Ministrul i-a îndemnat pe elevi să nu renunțe atunci când școala devine dificilă și să nu se lase descurajați de greșeli sau de criticile primite.

„Nu va fi un drum ușor. Va fi dificil uneori să înțelegeți anumite concepte, să rețineți anumite cunoștințe, să rezolvați anumite teme”, a afirmat acesta.

El le-a transmis elevilor că nu trebuie să fie neapărat cei mai buni din clasă, ci să nu renunțe la propria dezvoltare.

„Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă”, a scris ministrul.

Dimian a încheiat mesajul adresat elevilor cu un îndemn: „Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite. Și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre”.

„Nici Ceaușescu nu a reușit”. Daniel Funeriu, mesaj tranșant despre piața meditațiilor. Ce crede despre legalizarea lor

Apelul ministrului către părinți: „Trimiteți-vă copiii la școală!”

Mihai Dimian a avut un mesaj și pentru părinți și bunici, cărora le-a cerut să se asigure că elevii merg la școală în fiecare zi.

„Trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi!”, a transmis ministrul.

Acesta le-a recomandat părinților să îi întrebe pe copii, seara, ce au învățat și să le transmită că educația este importantă și că profesorii trebuie respectați.

„Puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat”, a mai spus ministrul.

Mesaj pentru profesori: „Destinul acestor copii” este în mâinile lor

În mesajul său, ministrul Educației s-a adresat și profesorilor, cărora le-a mulțumit pentru alegerea acestei profesii.

„Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate: destinul acestor copii”, a afirmat Mihai Dimian.

Ministrul a subliniat că școala trebuie să fie un loc în care fiecare copil să se simtă respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de familia din care provine sau de condițiile sale de viață.

„Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină”, a transmis ministrul.

Mihai Dimian le-a urat elevilor, părinților și profesorilor un an școlar „minunat”, la începutul anului școlar 2026-2027.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
În ce intersecții din București vor sta polițiștii în prima zi de şcoală. Plan de fluidizare a traficului rutier
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
Partidul AfD a câștigat alegerile din Saxonia cu aproape 45%, arată ultimele date. Partidul lui Merz, la o distanță de aproape 20 de procente
gandul.ro
image
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
mediafax.ro
image
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
fanatik.ro
image
AfD a câștigat alegerile, dar poate rămâne departe de putere. „Cordonul sanitar” și jocurile de culise care blochează partidul
libertatea.ro
image
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Vestea primită de Ianis Hagi la Alanyaspor, după 6 luni
digisport.ro
image
ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Județul în care o haită de lupi s-a apropiat de casele oamenilor. Specia protejată nu poate fi capturată
observatornews.ro
image
Tatăl lui Șerban Huidu, părăsit de soție pentru un fost pușcăriaș: 'Am fost un prost!'
cancan.ro
image
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
prosport.ro
image
Ai pierdut chitanța cu care ai plătit o amendă. Mai poți demonstra că ai achitat-o?
playtech.ro
image
Este oficial! Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor juca în aceeași echipă: „A fost visul meu!”
fanatik.ro
image
Dacia schimbă planul. Renunță la un vehicul mare, la scurt timp după avertismentul despre viitorul mărcii. Ce pregătește producătorul de la Mioveni
ziare.com
image
Transfer fără precedent la FCSB! Gigi Becali: ”M-a costat 4.000.000€”
digisport.ro
image
Cadoul pentru profesor: gest simbolic sau obligație pentru părinți?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Alinei Ceușan după renovare. După ce s-a mutat din Cluj, influencerița și-a cumpărat o vilă veche în București și a modernizat-o. Arată ca din povești! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 7 septembrie 2026. Ziua în care un gest mic poate schimba totul! Cine are parte de bani, surprize și o veste neașteptată
mediaflux.ro
image
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Azi sună iar clopoțelul! Amintirile din comunism ale Marinei Almășan: „Am fost generația Made in China”
click.ro
image
Astrele dau verdictul! Ce se întâmplă cu fiecare zodie luni, 7 septembrie
click.ro
image
Katie Holmes și Zoë Kravitz au schimbat trendul toamnei. Pantofii comozi care cuceresc vedetele
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Prințul William și Prințesa Anne Foto Getty Images (2) jpg
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat
okmagazine.ro
Doi venationes luptându-se cu un tigru, mozaic din secolul al V-lea din Marele Palat de la Constantinopol
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scântei între Oana Tomoiagă și Mirela Vaida la „Asia Express”. Ce s-a întâmplat între cele două: „Ne-am certat”
image
Azi sună iar clopoțelul! Amintirile din comunism ale Marinei Almășan: „Am fost generația Made in China”

OK! Magazine

image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat