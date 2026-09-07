Mihai Dimian le cere elevilor să nu renunțe la școală. Ministrul Educației își aduce aminte de anii de facultate când a trebuit să se întrețină singur

Ministrul Educației, Mihai Dimian, le-a transmis luni, în prima zi a noului an școlar, un mesaj elevilor, părinților și profesorilor, îndemnându-i pe copii să se bucure de școală și să nu renunțe la educație atunci când întâmpină dificultăți.

Mihai Dimian le-a transmis luni, în prima zi a noului an școlar, un mesaj elevilor. Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

„Dragi elevi, bucurați-vă de educație!”, și-a început ministrul mesajul publicat pe Facebook în prima zi de școală.

Mihai Dimian le-a spus elevilor că înțelege că și-ar fi dorit o vacanță mai lungă și că poate se întreabă la ce le folosește școala, însă i-a îndemnat să privească educația ca pe o oportunitate care le poate schimba viitorul.

„Încercați să vă bucurați de șansa de a învăța, de profesori, de colegi, de școală”, a transmis ministrul.

„Locul din care porniți nu hotărăște locul în care puteți ajunge”

Ministrul a subliniat că elevii nu pornesc în viață de pe poziții egale, unii având mai multe resurse acasă decât alții.

„Unii aveți acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii aveți propriul birou și propriul calculator, alții nu aveți nici măcar un loc liniștit în care să vă faceți temele”, a scris Dimian.

Potrivit acestuia, tocmai aceste diferențe fac ca școala să fie esențială, deoarece educația poate oferi copiilor șansa de a-și depăși condițiile de la începutul vieții.

„Însă tocmai de aceea aveți nevoie de școală: pentru ca locul din care porniți să nu hotărască locul în care puteți ajunge”, a transmis ministrul.

Mihai Dimian și-a exemplificat mesajul prin propria experiență. El a povestit că provine dintr-o familie modestă și că, în perioada facultății, a lucrat ca ghid turistic și a oferit meditații la matematică și fizică pentru a se putea întreține.

Ulterior, spune ministrul, educația i-a oferit posibilitatea de a studia și cerceta în Franța, Germania și Statele Unite și de a deveni profesor și conducător de doctorat în Washington DC.

„Educația este cheia care vă deschide poarta către această lume. O lume mult mai mare decât locul în care v-ați născut, o lume în care vă așteaptă oportunități pe care nu vi le puteți imagina”, a transmis Mihai Dimian.

„Locul vostru este la școală! În fiecare zi!”

Ministrul i-a îndemnat pe elevi să nu renunțe atunci când școala devine dificilă și să nu se lase descurajați de greșeli sau de criticile primite.

„Nu va fi un drum ușor. Va fi dificil uneori să înțelegeți anumite concepte, să rețineți anumite cunoștințe, să rezolvați anumite teme”, a afirmat acesta.

El le-a transmis elevilor că nu trebuie să fie neapărat cei mai buni din clasă, ci să nu renunțe la propria dezvoltare.

„Nu vă spun că trebuie să fiți cei mai buni din clasă. Vă spun doar să nu renunțați la voi înșivă”, a scris ministrul.

Dimian a încheiat mesajul adresat elevilor cu un îndemn: „Priviți către cer pentru a înțelege că nu există limite. Și sper să vă găsiți astfel și o stea adăpost pentru visurile voastre”.

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Apelul ministrului către părinți: „Trimiteți-vă copiii la școală!”

Mihai Dimian a avut un mesaj și pentru părinți și bunici, cărora le-a cerut să se asigure că elevii merg la școală în fiecare zi.

„Trimiteți-vă copiii la școală! În fiecare zi!”, a transmis ministrul.

Acesta le-a recomandat părinților să îi întrebe pe copii, seara, ce au învățat și să le transmită că educația este importantă și că profesorii trebuie respectați.

„Puteți face un lucru extraordinar pentru ei și nu vă costă nimic: întrebați-i seara ce au învățat”, a mai spus ministrul.

Mesaj pentru profesori: „Destinul acestor copii” este în mâinile lor

În mesajul său, ministrul Educației s-a adresat și profesorilor, cărora le-a mulțumit pentru alegerea acestei profesii.

„Purtăm pe umerii noștri o mare responsabilitate: destinul acestor copii”, a afirmat Mihai Dimian.

Ministrul a subliniat că școala trebuie să fie un loc în care fiecare copil să se simtă respectat, sprijinit și încurajat, indiferent de familia din care provine sau de condițiile sale de viață.

„Nu este suficient să le cerem copiilor să vină la școală. Trebuie să ne asigurăm că le oferim o școală în care ei să simtă că merită să vină”, a transmis ministrul.

Mihai Dimian le-a urat elevilor, părinților și profesorilor un an școlar „minunat”, la începutul anului școlar 2026-2027.