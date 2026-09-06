 „Nici Ceaușescu nu a reușit”. Daniel Funeriu, mesaj tranșant despre piața meditațiilor. Ce crede despre legalizarea lor | adevarul.ro
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„Nici Ceaușescu nu a reușit”. Daniel Funeriu, mesaj tranșant despre piața meditațiilor. Ce crede despre legalizarea lor

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Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu propune o serie de schimbări importante în sistemul de învățământ, înaintea începerii noului an școlar. Printre acestea se numără introducerea unei Evaluări Naționale cu patru probe, reglementarea meditațiilor și mutarea clasei a IX-a la gimnaziu. Funeriu cere, de asemenea, clarificarea examenului de intrare în clasa a V-a și depolitizarea funcțiilor din inspectoratele și școlile din România.

Daniel Funeriu, fostul ministru al Educației
Daniel Funeriu, fostul ministru al Educației Foto: Foto: FB

Daniel Funeriu susține că politicienii și sindicatele ar trebui să renunțe la ceea ce el numește „ipocrizie” în ceea ce privește numirile politice din sistemul de educație.

„Dacă politicienii și sindicatele reușesc anul acesta școlar să iasă din ipocrizie, ar fi extraordinar. Începeți prin a vă asuma numirea politică a inspectorilor școlari generali și depolitizarea TOTALĂ a celorlalte funcții din inspectorate și școli. Da, inspectorul școlar trebuie să fie perfect loial programului ministrului. Cum să facă ministrul X ceva când are în teritoriu oameni loiali lui Y?”, susține Funeriu.

Evaluare Națională cu patru probe

Una dintre principalele propuneri ale fostului ministru vizează Evaluarea Națională. Daniel Funeriu consideră că examenul ar trebui să includă patru probe: Matematică, Limba română, Științe și discipline din zona umanistă. În plus, acesta propune ca fiecare liceu să stabilească, pentru fiecare filieră, coeficienți de ponderare a rezultatelor.

În cazul elevilor care aparțin minorităților naționale, Funeriu vorbește despre o a cincea probă, la limba maternă.

Fostul ministru răspunde și criticilor potrivit cărora introducerea unor probe suplimentare i-ar obliga pe elevi să învețe mai mult. „Da, copiii vor trebui să învețe mai mult. Nu ăsta e rolul școlii?”, afirmă Daniel Funeriu.

El susține că o evaluare mai complexă ar putea schimba inclusiv interesul elevilor și al profesorilor pentru disciplinele care nu sunt în prezent luate în calcul la examen.

„Da, brusc va deveni interesant să fii profesor de fizică, chimie, istorie etc. la gimnaziu. Acum, când nu «se dă» din aceste materii, de ce să te faci profesor de fizică, de ex., doar ca să-i treci clasa pe cei care, oricum, nu învață decât la mate și română pentru că «asta se dă»?”, explică fostul ministru.

Meditațiile, reglementate prin lege

O altă temă importantă abordată de Daniel Funeriu este cea a meditațiilor. Fostul ministru consideră că acestea trebuie încurajate, însă într-un cadru legal simplu și clar.

El propune inclusiv acordarea unor vouchere pentru meditații destinate copiilor proveniți din familii sărace.

„Meditațiile: ele trebuie încurajate într-un cadru legal simplu, inclusiv prin vouchere de meditații pentru copiii săraci”, susține Funeriu.

Fostul ministru afirmă că piața meditațiilor este foarte mare în orice țară și consideră că fenomenul nu poate fi eliminat prin interdicții.

„Piața meditațiilor e uriașă în orice țară. Nici Ceaușescu nu a reușit să o oprească”, spune Daniel Funeriu.

În opinia sa, nu este nimic greșit în faptul că elevii primesc cunoștințe suplimentare, iar profesorii obțin venituri în plus pentru munca depusă.

„Nu e nimic rău că se transferă mai multă cunoaștere, nu e nimic rău că profesorii câștigă un ban în plus muncind. Promiscuitatea asociată de multe ori cu meditațiile e toxică. Ea trebuie stârpită, nu meditațiile”, a spus Funeriu.

Ce spune despre examenul de intrare în clasa a V-a

Daniel Funeriu consideră că trebuie reglementată urgent și situația „examenului” de intrare în clasa a V-a.

Fostul ministru critică lipsa unei reglementări clare în acest domeniu și consideră că situația actuală reprezintă o problemă majoră pentru sistemul de educație.

„Trebuie urgent reglementat «examenul» de intrare în clasa a V-a. Vidul legislativ în care se află acest examen e o rușine națională”, susține Funeriu.

Clasa a IX-a, mutată la gimnaziu

O altă schimbare propusă de Daniel Funeriu vizează organizarea ciclurilor de învățământ. Fostul ministru susține că clasa a IX-a trebuie să treacă la gimnaziu. 

„Clasa a IX-a trebuie obligatoriu și urgent să treacă la gimnaziu. Astfel liceele «bune» vor avea 33% locuri în plus”, afirmă fostul ministru.

Daniel Funeriu are și un mesaj pentru cei care susțin reducerea materiei școlare și schimbarea modului în care este organizată educația.

„Permiteți-mi un sfat: nu-i ascultați pe cei care urlă «să se defrișeze programa, să se facă mai multe chestii utile pentru viață, de ce să învețe cuvinte complicate, să nu aibă teme, să fie școala pentru starea de bine, să nu meargă pe jos copilul 1 km»”, transmite acesta.

În ceea ce privește Evaluarea Națională cu mai multe probe, Funeriu recunoaște că elevii vor avea mai mult de învățat, dar consideră că acest lucru este firesc într-un sistem de educație.

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În cazul elevilor din mediul rural, el admite că schimbarea ar putea crea dificultăți suplimentare.

„Da, va fi mai greu pentru copiii din rural, parțial se va rezolva cu vouchere de meditații”, susține Funeriu.

Fostul ministru pledează astfel pentru sprijinirea acestor copii, astfel încât aceștia să poată avea acces la oportunități educaționale și profesionale mai bune.

„Și, vă rog, ieșiți din ipocrizie: ce e mai bine, ca un copil de la țară să rămână acolo, să aibă grijă de terenuri, să fie un bun gospodar, să cultive și să crească animale, sau să meargă la oraș și să aibă o excepțională carieră la McDonalds?”, spune Daniel Funeriu.

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