Președintele Nicușor Dan, prezent la deschiderea noului an școlar la o unitate de învățământ din rural. Directorul școlii, împotriva festivismului

Niculor Dan, președintele României, a ales să meargă luni, 7 septembrie, la deschiderea noului de învățământ, la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, din județul Călărași.

Școala din Curcani Foto: Kinderpedia

Luni, 7 septembrie, se deschide noul an de învățământ 2026/2027. Cu această ocazie, președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi prezent, începând cu ora 10.30, în județul Călărași, la școala gimnazială din Curcani.

Probabil, președintele nu a ales întâmplător această școală, având în vedere că este singura din mediul rural inclusă într-un program de pilotare a sistemului educațional românesc.

Școala are în total 650 de elevi, de la preșcolari la gimnaziu. Pilotarea evaluării standardizate a fost pentru 100 de elevi.

În 2025, progresul obținut de unitate la Evaluarea Națională a fost mare, de la 18,42% medii peste 5 înregistrate în 2024 ajungându-se la 44,16%.

Director la Școala din Curcani este Viforel Dorobanțu, care crede că deschiderea unui an școlar nu ar trebui să fie festivă. „Pentru că, dacă e festivă, nu e pentru copii, e pentru autorități, pentru oamenii mari”, spunea el anul trecut.

La Curcani, de vreo doi ani, școala începe altfel: direct în clasă, în spații decorate cu baloane, după inspirația învățătorilor și diriginților.

„A prins chestiunea asta, nu s-a întâmplat nimic. Evident am recurs și la festivitatea de încheiere a anului când am observat calendare diferite propuse de învățători și părinți”, explică Dorobanțu. El spune că atât începutul, cât și sfârșitul anului școlar trebuie să fie „un moment al elevilor” și adaugă „dacă îl fac pentru mine, din punctul meu de vedere, îl fur. Și parcă n-aș vrea să-l fur”, scrie site-ul Școala9.ro.

36 de săptămâni de cursuri

Anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță, inclusiv vacanța „de schi”, a cărei dată exactă va fi stabilită la nivelul fiecărui județ. Părinții și elevii își pot nota deja în calendar toate datele importante până la vacanța de vară din 2027.

Pe lângă vacanțele fixe, noul calendar oferă și o doză de flexibilitate, prin introducerea unei săptămâni de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene. Decizia se ia la nivel local, după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice, iar fiecare unitate de învățământ are obligația să comunice structura detaliată a anului școlar până la data de 1 aprilie 2026.

În plus, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” trebuie să fie derulate până pe 23 aprilie 2027, iar școlile sunt încurajate să organizeze activități gratuite, valorificând resursele disponibile pentru a consolida parteneriatul dintre școală, părinți și comunitate.