Prima zi de școală a venit cu o amplă schimbare a conducerii unităților de învățământ din Olt: 27 de directori noi au preluat funcțiile, iar la Inspectoratul Școlar Județean s-au schimbat și șefii. Printre numiri se află și una controversată, la un liceu din Caracal, unde conducerea a fost preluată de o profesoară condamnată definitiv pentru fapte legate de încasarea necuvenită a salariului.

Numirile directorilor au fost făcute de către IȘJ, pe șefii IȘJ i-a numit ministerul FOTO: A.M. Foto: Alina Mitran

Prima zi din anul școlar 2026-2027 a adus schimbări în peste 20 de unități școlare din județul Olt, din cele aproximativ 160 cu personalitate juridică, dar și la vârful instituției care coordonează activitatea didactică din județ.

Astfel, inspectorul școlar general Adrian Bărbulete a trecut pe funcția de inspector școlar general-adjunct, în timp ce Mariana Gheorghe, care ocupa funcția de inspector școlar-adjunct, a promovat pe postul de șef al IȘJ Olt. Cei doi sunt susținuți de partide diferite, Adrian Bărbulete de către PSD, iar Mariana Gheorghe de către PNL, iar ambii au vechime în funcții de conducere la nivelul IȘJ Olt. Teoretic, numirile ar urma să acționeze până la organizarea concursului pentru respectivele posturi, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026-2027, însă în practică ar putea interveni chiar mai devreme schimbări, în funcție de componența viitorului guvern.

O numire cel puțin ciudată a fost făcută la Caracal, unde o profesoară acuzată că a încasat bani fără să-și fi efectuat orele, în timpul mandatului de viceprimar, conduce de la 1 septembrie liceul.

27 de directori noi în fruntea școlilor

Schimbări sunt, de la 1 septembrie 2026, și în fruntea a peste 20 de școli, din tot județul. Unele dintre acestea erau așteptate, fiind directori care au anunțat cu ceva vreme în urmă că nu doresc să mai continue în funcție și în noul an școlar, altele pot fi considerate surprize majore.

A renunțat la conducerea Liceului Teoretic „Petre Pandrea” profesorul Marian Anghel, președintele organizației de directori de școli CEMS, care a militat activ pentru profesionalizarea reală a managementului școlar, considerând că metodologia actuală propusă de Ministerul Educației pune accent pe birocrație în loc de competențe. La Liceul Teoretic „Petre Pandrea” au fost, astfel, numiți noi directori, și adjunctul fiind înlocuit.

La Școala Gimnazială nr. 3 Slatina a revenit pe postul de director profesoara Ștefania Cristina Nicu. Pentru acest post s-a derulat, în primăvara anului 2022, un adevărat scandal, zeci de părinți protestând în curtea școlii și la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Olt și contestând vehement înlocuirea directoarei de la acea vreme (prof. Cristina Nicu) cu un nou candidat (prof. Denisa Maican), care promovase concursul cu o notă mai mare. Părinții au trimis memorii oficiale către Ministerul Educației, reclamând vicii de procedură și suspiciuni privind corectitudinea evaluării.

De la 1 septembrie 2026, prof. Nicu se întoarce pe postul de director la Școala Gimnazială nr. 3, în timp ce prof. Denisa Maican a fost delegată în funcția de director al Liceului Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina.

Numire controversată la Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal

Un nume controversat apare în fruntea Liceului Tehnologic „Matei Basarab” din Caracal. Prof. Marina Samiee, fost viceprimar (PSD) al municipiului Caracal în mandatul trecut, este noul director, în ciuda faptului că profesoara a fost acuzată și condamnată pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune. Samiee a fost acuzată că timp de trei ani (2021-2023) a încasat salariul de profesor fără să fi efectuat orele de curs, în locul său semnând în condica de prezență sora sa. Potrivit Hot News, Marina Samiee și-a recunoscut faptele și a returnat integral sumele încasate necuvenit (aproximativ 60.000 lei), fiind condamnată definitiv de magistrați la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare.

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Noii directori ar urma să asigure conducerea unităților de învățământ până la numirea unor directori cu concurs, Ministerul Educației anunțând organizarea acestuia chiar în această toamnă. Potrivit calendarului, în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026 are loc înscrierea candidaților, în 9 octombrie se afișează lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare, iar din 13 octombrie începe susținerea probelor. Rezultatele finale ale concursului ar urma să fie afișate în 9 decembrie, astfel încât directorii care vor fi declarați admiși să fie numiți începând cu 1 ianuarie2027.

Iată care sunt noii directori delegați de conducerea IȘJ Olt să conducă școlile din Olt:

1. Liceul Tehnologic „Danubius” Corabia – Ionela Liliana Asănică, director adjunct;

2. Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina – Stela Rodica Baciu, director adjunct;

3. Grădinița cu program prelungit nr. 8 – Bădoi Cătălina Mădălina, director;

4. Școala Gimnazială Obârșia – Mihăiță Mircea Bejan, director;

5. Școala Gimnazială Fălcoiu – Ramona Borța, director;

6. Școala Gimnazială Leleasca – Cojocaru Ana, director;

7. Școala Gimnazială „Ion I. Graure Bălteni – Ciprian Dinu, director;

8. Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal – Adrian Dobre, director adjunct;

9. Școala Gimnazială Mărgăritești, comuna Voineasa – Marina Aurora Dumitrașcu, director:;

10. Școala Gimnazială „Virgil Mazilescu” Corabia – Mirela Claudia Efrimov, director;

11. Școala Gimnazială Dobrosloveni – Maria Paula Ionescu, director;

12. Școala Gimnazială „Dumitru Popovici” Șerbănești – Ionel Cristian Ionescu, director;

13. Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina – Denisa Maican, director;

14. Liceul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina – Mariana Matei, director;

15. Liceul Teoretic „A.I. Cuza” Corabia – Ciprian Edmond Mirea, director adjunct;

16. Liceul Tehnologic „Danubius” Corabia – Felix Sorin Mogoș, director;

17. Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina – Mirela Elena Moraru, director-adjunct;

18. Școala Gimnazială „Leonida Marineanu” Tia Mare – Florentin Nenu, director;

19. Școala Gimnazială Deveselu – Rodica Simona Nică, director;

20. Școala Gimnazială nr. 3 Slatina – Ștefania Cristina Nicu, director;

21. Școala Gimnazială „Ada Umbră” Ianca – Alina Claudia Pârvulețu, director;

22. Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș – Alexandra Petrescu, director adjunct;

23. Liceul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina – Marina Cristina Raicu, director adjunct;

24. Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal – Laura Roșianu, director adjunct;

25. Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Caracal – Marina Samiee, director;

26. Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balș – Marius Cristian Untaru;

27. Școala Gimnazială „Florian Dițuleasa” Vitănești (comuna Sârbii Măgura) – Loredana Valentina Vasilescu, director.