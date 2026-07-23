 O profesoară din Germania ar fi încasat salariu aproape 17 ani fără să predea. Venitul i-a crescut constant deși era în concediu medical | adevarul.ro
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O profesoară din Germania ar fi încasat salariu aproape 17 ani fără să predea. Venitul i-a crescut constant deși era în concediu medical

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O profesoară din Germania ar fi lipsit de la catedră aproape 17 ani din motive medicale, perioadă în care a continuat să încaseze salariul integral și să beneficieze de majorările acordate funcționarilor publici. Femeia este vizată acum de o anchetă penală.

Sistemul de salarizare prevede avansarea automată în treptele de vechime. FOTO: arhivă
Sistemul de salarizare prevede avansarea automată în treptele de vechime. FOTO: arhivă

Cazul a declanșat o amplă dezbatere în Germania privind modul în care sunt gestionate concediile medicale de lungă durată în sectorul public.

Potrivit publicației Welt, femeia, în vârstă de 62 de ani, nu a mai predat din 2009, fiind declarată în incapacitate de muncă. Cu toate acestea, salariul său a continuat să crească odată cu vechimea, conform legislației aplicabile funcționarilor publici din Germania.

Autoritățile regionale au explicat că sistemul de salarizare prevede avansarea automată în treptele de vechime, iar incapacitatea temporară de muncă nu suspendă acest mecanism. Astfel, profesoara ar fi ajuns să încaseze un salariu brut de peste 6.100 de euro pe lună.

Anchetă pentru presupusă fraudă

La sfârșitul lunii mai, administrația regională a decis pensionarea profesoarei pe motiv de incapacitate de muncă, în baza unei expertize medicale oficiale. Femeia a contestat însă decizia în instanță, iar procesul este în desfășurare.

În paralel, procurorii din Duisburg au deschis o anchetă penală pentru a verifica suspiciuni de fraudă. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă aceasta ar fi simulat incapacitatea de muncă, după ce au apărut informații potrivit cărora ar fi desfășurat activități ca terapeut naturist și ar fi participat la un concurs destinat antreprenorilor.

În cadrul investigației, autoritățile au efectuat și o percheziție la domiciliul femeii, iar documentele și materialele ridicate sunt în curs de analiză. Până la pronunțarea unei decizii definitive, profesoara beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Verificări și în administrație

Ministerul Educației din Renania de Nord-Westfalia a anunțat că procedura disciplinară împotriva profesoarei este suspendată până la finalizarea anchetei penale, întrucât concluziile acesteia ar putea influența decizia administrativă.

Totodată, autoritățile verifică și eventualele responsabilități din interiorul administrației. O procedură disciplinară a fost deschisă și împotriva unui angajat al instituției regionale, pentru a se stabili dacă au existat nereguli în monitorizarea situației profesoarei pe parcursul anilor în care aceasta a lipsit de la catedră.

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