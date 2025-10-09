search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
ASE, pe primul loc în România în topul mondial al universităților. Oxford, lider global pentru al zecelea an la rând

Academia de Studii Economice din București este pe primul loc în România în clasamentul internațional Times Higher Education 2026, dedicat universităților. La nivel global, Universitatea Oxford își menține supremația pentru al zecelea an consecutiv.

Oxford rămâne în fruntea top-ului THE pentru al zecelea an la rând FOTO: Pixabay/Alfcermed
Oxford rămâne în fruntea top-ului THE pentru al zecelea an la rând FOTO: Pixabay/Alfcermed

ASE București păstrează primul loc între universitățile românești (22 incluse în analiză), pentru al șaptelea an consecutiv, în clasamentul Times Higher Education World University Rankings. La nivel mondial, ASE București ocupă poziția 801–1.000, dintr-un total de 2.191 de universități analizate, din 115 țări.

ASE, liderul învățământului superior economic, de business și de administrație publică din România și Sud-Estul Europei, își confirmă, astfel, statutul de cea mai prestigioasă universitate din țară în evaluarea Times Higher Education, care măsoară excelența academică globală”, arată reprezentanții instituției de învățământ superior.

Times Higher Education World University Rankings este una dintre cele mai complexe evaluări globale ale performanței universitare, analizând rezultatele universităților pe baza a cinci piloni principali, cu următoarele ponderi în total:

- Teaching (predare și mediu de învățare) – 29.5%

- Research Environment (volum, venituri și reputație) – 29%;

- Research Quality (influență și impact științific) – 30%;

- Industry (transfer de cunoștințe) – 4%;

- International Outlook (personal, studenți și colaborări internaționale) – 7.5% .

Oxford, pe primul loc în top-ul THE pentru al zecelea an la rând

În top-ul Times Higher Education 2026, Oxford, instituția de învățământ preferată de mulți dintre olimpicii României,  își păstrează primul loc pentru al zecelea an consecutiv, datorită scorului puternic al mediului de cercetare, arată site-ul THE. Princeton urcă pe locul trei, la egalitate cu Universitatea din Cambridge, și este singura universitate din SUA care a obținut cel mai bun rezultat din istorie în acest an. China are cinci universități în top 40, față de trei anul trecut, dar universitățile de top rămân stabile. Hong Kong  ocupă un număr record de șase locuri în top 200, ca urmare a îmbunătățirilor aduse indicatorilor de predare, iar India are acum al doilea cel mai mare număr de universități clasate, pentru prima dată, după SUA, arată realizatorii clasamentului.

Iată cum arată top 10 mondial conform clasamentului Times Higher Education 2026:

1. University of Oxford (Regatul Unit);

2. Massachusetts Institute of Technology (SUA);

3. Princeton University (SUA);

3. University of Cambridge (Regatul Unit);

5. Harvard University (SUA);

5. Stanford University (SUA);

7. California Institute of Technology (SUA);

8. Imperial College London (Regatul Unit);

9. University of California, Berkeley (SUA);

10. Yale University (SUA).

Doar două dintre universitățile românești analizate în top-ul THE 2026 se situează în prima jumătate a clasamentului: ASE București – locurile 801-1.000, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” – de asemenea locurile 801-1.000.

Cele două sunt urmate de: Universitatea din București – 1.001- 1.200; Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova - 1.001- 1.200; Universitatea Babeș – Bolyai – 1.201 – 1.500; Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca - 1.201 – 1.500; USAMV Cluj-Napoca - 1.201 – 1.500; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – 1.501+; Universitatea Dunărea de Jos Galați – 1.501+; Universitatea de Medicină și Farmacie „George Emil Palade” Târgu-Mureș – 1.501+; Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – 1.501+; Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași - 1.501+; Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 1.501+; Universitatea Ovidius din Constanța – 1.501+; Universitatea Politehnica București – 1.501+; Universitatea Politehnică din Timișoara – 1.501+; Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – 1.501+; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 1.501+; Universitatea Transilvania din Brașov – 1.501+; Universitatea din Craiova – 1.501+; Universitatea din Oradea – 1.501+; Universitatea de Vest din Timișoara – 1.501+.

Educație

