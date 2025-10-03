Educația superioară, un lux în România. Doar 1 din 4 tineri își permite să termine o facultate

Doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au terminat o facultate. Asta arată datele Eurostat. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Lipsa banilor este unul dintre motivele care îi țin pe tineri departe de educație, spun specialiștii.

Italia și Ungaria, țările aflate la coada clasamentului, alături de România, au chiar și așa cu 10% procente mai mult decât noi la numărul de absolvenți de studii superioare. Iar vecinii bulgari au ajuns la 50%. Media europeană este de 44,1%.

Lipsa banilor, o barieră importantă

Un studiu realizat de World Vision România în 2024 relevă că 80% dintre tinerii din mediul rural și din comunitățile defavorizate își doresc să urmeze studii universitare, dar barierele financiare rămân principalul obstacol. Unul din trei tineri care au răspuns la chestionar se temea că familia nu îl va putea susține mai departe.

Un alt studiu al ONG-ului arată că 41% dintre liceeni nu intenționează să urmeze o facultate și preferă angajarea imediată după liceu.

„Studenții din mediul rural întâmpină dificultăți în privința cheltuielilor legate de transport, dar și pentru materiale educaționale sau îmbrăcăminte și alimente, din datele pe care le culegem de la tineri", subliniază Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.

Statul vulnerabilizează și mai mult tinerii din mediile defavorizate, prin micșorarea burselor

Organizațiile studențești spun că știu situația. Și cred că noile măsuri de austeritate, care prevăd reducerea burselor, nu vor face decât să accentueze numărul tinerilor care vor renunța la studiile superioare.

,,Datele validează situația din teritoriu, avem numeroase inechități care în perioada aceasta de austeritate sunt accentuate, iar urmările vor fi negative. În loc să existe un sprijin în special pentru tinerii care vin din medii defavorizate, care depun eforturi suplimentare pentru a putea să aibă acces la studii superioare, noi alegem să îi vulnerabilizăm și mai mult prin eliminarea formelor de sprijin, care oricum erau insuficiente", crede Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții au ieșit de două ori în stradă săptămâna aceasta, să își ceară înapoi biletele de tren cu 90% reducere, precum și bursele de care beneficiau anul universitar trecut.

Program de susținere a studenților din mediul rural și zonele defavorizate

ONG-urile din educație încearcă să crească dorința de a studia în rândul tinerilor. „Vreau la facultate” se cheamă programul susținut de World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai din Clu-Napoca, prin care se oferă suport financiar, precum și acces la consiliere, mentorat și activități educaționale și profesionale făcute să pregătească tinerii pentru tranziția către piața muncii. În anul universitar precedent, 68 de studenți au beneficiat de sprijin pentru continuarea studiilor.

,,Fiecare tânăr are dreptul la șanse egale și la oportunități care să-i permită să își atingă potențialul și să construiască un viitor mai bun, iar acest lucru poate fi atin prin programe de suport pe mai multe direcții – pe de o parte sprijinul financiar și complementar programe de mentorat și consiliere. Programele de orientare profesională este necesar să fie adresate tinerilor liceeni, pentru a-i ajuta să-și descopere interesele, să-și aleagă corect traseul educațional și să-și construiască un plan pentru viitor", spune Mihaela Nabăr.

Țările cu cel mai mare procent al tinerilor absolvenți de studii superioare au fost, în 2024, Irlanda (65,2%), Luxemburg (63,8%) și Cipru (60,1%).

Doar două universități din România, în top 1000 mondial

România nu stă bine nici la clasamentul universităților. Doar două universități din țara noastră sunt în top 1000 mondial: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București. În aceste două unități de învățământ superior, nivelul educațional crește de la an la an. Și urcă în topul QS World University Ranking, cel mai cunoscut clasament internațional.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a ajuns pe locul 761 la nivel mondial și pe locul 318 în Europa. Anul trecut, la nivel internațional, era pe locul 781.

Universitatea din București este la egalitate în clasament.

Pe primul loc în lume se află Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite. Imperial College London, Cambridge, Harvard și Oxford prind și ele top 10.