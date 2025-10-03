search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Educația superioară, un lux în România. Doar 1 din 4 tineri își permite să termine o facultate

0
0
Publicat:

Doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au terminat o facultate. Asta arată datele Eurostat. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Lipsa banilor este unul dintre motivele care îi țin pe tineri departe de educație, spun specialiștii.  

Imagine de la un protest al studenților FOTO Inquam Photos/ Octav Ganea
Imagine de la un protest al studenților FOTO Inquam Photos/ Octav Ganea

Italia și Ungaria, țările aflate la coada clasamentului, alături de România, au chiar și așa cu 10% procente mai mult decât noi la numărul de absolvenți de studii superioare. Iar vecinii bulgari au ajuns la 50%. Media europeană este de 44,1%.

Procentul absolvenților de facultate din fiecare țară europeană Grafic Eurostat
Procentul absolvenților de facultate din fiecare țară europeană Grafic Eurostat

Lipsa banilor, o barieră importantă

Un studiu realizat de World Vision România în 2024 relevă că 80% dintre tinerii din mediul rural și din comunitățile defavorizate își doresc să urmeze studii universitare, dar barierele financiare rămân principalul obstacol. Unul din trei tineri care au răspuns la chestionar se temea că familia nu îl va putea susține mai departe.

Un alt studiu al ONG-ului arată că 41% dintre liceeni nu intenționează să urmeze o facultate și preferă angajarea imediată după liceu.

„Studenții din mediul rural întâmpină dificultăți în privința cheltuielilor legate de transport, dar și pentru materiale educaționale sau îmbrăcăminte și alimente, din datele pe care le culegem de la tineri", subliniază Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România. 

Statul vulnerabilizează și mai mult tinerii din mediile defavorizate, prin micșorarea burselor 

Organizațiile studențești spun că știu situația. Și cred că noile măsuri de austeritate, care prevăd reducerea burselor, nu vor face decât să accentueze numărul tinerilor care vor renunța la studiile superioare.

,,Datele validează situația din teritoriu, avem numeroase inechități care în perioada aceasta de austeritate sunt accentuate, iar urmările vor fi negative. În loc să existe un sprijin în special pentru tinerii care vin din medii defavorizate, care depun eforturi suplimentare pentru a putea să aibă acces la studii superioare, noi alegem să îi vulnerabilizăm și mai mult prin eliminarea formelor de sprijin, care oricum erau insuficiente", crede Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Studenții au ieșit de două ori în stradă săptămâna aceasta, să își ceară înapoi biletele de tren cu 90% reducere, precum și bursele de care beneficiau anul universitar trecut.

Citește și: Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?”

Program de susținere a studenților din mediul rural și zonele defavorizate

ONG-urile din educație încearcă să crească dorința de a studia în rândul tinerilor. „Vreau la facultate” se cheamă programul susținut de World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai din Clu-Napoca, prin care se oferă suport financiar, precum și acces la consiliere, mentorat și activități educaționale și profesionale făcute  să pregătească tinerii pentru tranziția către piața muncii. În anul universitar precedent, 68 de studenți au beneficiat de sprijin pentru continuarea studiilor.

,,Fiecare tânăr are dreptul la șanse egale și la oportunități care să-i permită să își atingă potențialul și să construiască un viitor mai bun, iar acest lucru poate fi atin prin programe de suport pe mai multe direcții – pe de o parte sprijinul financiar și complementar programe de mentorat și consiliere. Programele de orientare profesională este necesar să fie adresate tinerilor liceeni, pentru a-i ajuta să-și descopere interesele, să-și aleagă corect traseul educațional și să-și construiască un plan pentru viitor", spune Mihaela Nabăr.

 Țările cu cel mai mare procent al tinerilor absolvenți de studii superioare au fost, în 2024, Irlanda (65,2%), Luxemburg (63,8%) și Cipru (60,1%).

Doar două universități din România, în top 1000 mondial

România nu stă bine nici la clasamentul universităților. Doar două universități din țara noastră sunt în top 1000 mondial: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București. În aceste două unități de învățământ superior, nivelul educațional crește de la an la an. Și urcă în topul QS World University Ranking, cel mai cunoscut clasament internațional.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a ajuns pe locul 761 la nivel mondial și pe locul 318 în Europa. Anul trecut, la nivel internațional, era pe locul 781.

Universitatea din București este la egalitate în clasament. 

Pe primul loc în lume se află  Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite. Imperial College London, Cambridge, Harvard și Oxford prind și ele top 10.

Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai bine clasată din România, alături de Universitatea din București
Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai bine clasată din România, alături de Universitatea din București
Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
O medaliată olimpică le-a sucit mințile celor de pe social media. Cum a apărut
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia
observatornews.ro
image
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
playtech.ro
image
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Pachetul 3 de austeritate aduce măsuri foarte dure: Cumulul pensiei cu salariul NU se mai amână, 10% concedieri în administraţia locală, tăieri de 10% salarii în administraţia centrală
romaniatv.net
image
Codul Rutier se schimbă radical. Președintele Nicușor Dan a semnat legea pentru șoferi
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Donald Trump foto Profimedia jpg
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Resturi de mâncare, autobronzant și spray de păr. Mizeria de nedescris lăsată de Donald Trump în camera de la palatul britanic

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!